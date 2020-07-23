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韩国从6月末开始进入雨季，目前仍在断断续续地下雨。雨季虽然即将过去，但是仍有乌云在韩半岛上空徘徊，随时会遽然降下局部性暴雨，因此为预防洪水灾害，尚不可掉以轻心。那么，北韩的情况如何呢？





据悉，北韩最近通过对内媒体连日报道雨季气象状况，并为预防暴雨成灾而在全国范围内展开防灾工作。每年雨季，北韩都遭强风暴雨袭击而使农作物受到极大损害，因此北韩当局正在竭尽全力减少灾害损失。





北韩通过劳动党机关报《劳动新闻》和朝鲜中央电视台等官方媒体强调应对洪灾的重要性，并敦促各地彻底维修维护蓄水池和江河堤排水设施以及对海堤的管护。此外，还特别介绍去年遭台风侵袭损失惨重的沙里院市的雨季灾害对策，称该市正在进行预防民宅、公共建筑、公园等被水淹的维护工程。北韩强调，谷类作物产量能否达标取决于能否从大水中保护好农田和农作物等，致力于防止农田和农作物被水淹没。为此，北韩当局动员居民群众分上、下午两组进行旨在预防洪涝灾害的堤防加固整治工程。





北韩之所以为预防洪涝灾害倾注全力是因为每年雨季发生的水灾对北韩的粮食产量造成非常严重的打击。去年，第13号台风“玲玲”袭击北韩，使农作物大面积受损。今年，北韩因新冠病毒疫情而关闭边境，这进一步加剧其粮食短缺情况。据悉，台风“玲玲”重创黄海道地区。黄海道是北韩谷仓地带，其受损情况可想而知。北韩媒体报道，去年9月第13号台风“玲玲”袭击北韩，460多户民宅和15栋公共建筑完全倒塌或部分受损，46200多公顷的谷物被水冲倒或淹没。该面积约为韩国汝矣岛的157倍，损失极为惨重。由于台风“玲玲”贯穿北韩最大谷仓地带之一的黄海道而使北韩去年的稻米产量急剧减少。北韩国务委员会委员长金正恩在台风“玲玲”登陆的前一天即9月6日主持召开劳动党中央军事委员会紧急扩大会议，讨论应对台风“玲玲”的举措，朝鲜中央电视台则在台风“玲玲”登陆当天即9月7日编排灾难报道特别节目，密切关注台风动向等，给予莫大的关心。





据了解，包括黄海道在内，北韩约35%的国土面积为易受河流或沿海洪水影响的地区。据韩国环境研究院2009年发布的《北韩自然灾害脆弱性地图》，在北韩国土面积中，大约34万2600平方公里的江原道、黄海道和平壤等南边的低洼地区经常遭受严重洪涝灾害。此外，据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会发布的《2017年亚太灾害报告》，北韩被评为抵御自然灾害综合防范能力最薄弱的国家之一。





那么，北韩为何难以防范洪水灾害呢？地面松软是原因之一。因为北韩每年只填补松软的地面，未能彻底巩固地面。特别值得一提的是，上世纪90年代中后期北韩经历“苦难行军”后，民宅后山上的树木可以说被砍伐一空，光秃秃的山无法吸收水分。因此，只要下点雨就会裹着土冲下山，台风袭击时总会带来严重的灾害。北韩的城市则因排水系统老化、排水设施欠佳而难以排出城市内的积水，这使得灾情进一步加重。据欧盟委员会下属机构“INFORM”每年发刊的《全球风险指数》排行榜，今年北韩的风险指数为5.2分，在191个调查对象国家中，风险度排在第39位。该指数根据灾害风险度、脆弱性、应对能力等给予最高10分的评分，分数越低越好，而今年北韩的风险指数较去年的4.7分进一步恶化。北韩的气象设备大都老化，且观测资料收集方法不符合国际标准，因此气象预报能力明显下降。过去，北韩在各道、市、郡分别设有一座气象观测站。由于气象观测站为数不多，经常会发出误报，因此很多农民不得不依托自身经验务农。据悉，北韩逐渐提高其防范洪水灾害的应对能力，今年从雨季来临前开始就为应对洪水灾害进行准备。





大多数专家认为，南北韩有必要合作应对旱灾、洪灾等自然灾害和传染病等各种灾难。1990年实现和平统一的德国在东、西德时期曾就加强灾难管理合作达成一致。因此，韩国政府应在不超出联合国对北韩制裁的范围内，积极促进南北韩灾难合作。由于北韩每年都遭受洪涝灾害，北韩居民不得不顺应自然。但是继续这样下去，自然灾害有可能变成人为灾害。在防范洪水灾害方面，北韩因技术匮乏、资源短缺，无法以自身力量加以应对。在此情况下，如果与韩国进行合作并制定符合各地区的针对性政策，可在最大程度上防范自然灾害。如果北韩对碳交易感兴趣，南北韩也可在碳排放领域进行合作。此外，还有北韩向位于仁川松岛的联合国下属国际机构“绿色气候基金”提交提案书进行农业和水资源合作的方案。





7月24日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》通过题为“严重的暴雨水灾”的文章报道中国和东非地区等世界各国遭受暴雨灾害的消息，以提高北韩居民对洪水灾害的警觉。今年，北韩将正面突破经济困境的重心放在农业领域，但是雨季暴雨有可能给农业生产带来严重的损失，因此北韩仍在尽最大努力防止农作物遭受损失。