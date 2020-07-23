韩劳资政三方时隔22年再度达成协议

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韩国总统直属社会对话机构“经济社会劳动委员会”28日召开第8次全体委员会会议，表决通过《旨在克服新冠疫情危机的劳资政三方协议》。





今年5月，以国务总理丁世均为中心的劳资政代表会议机制成立，该机制经过40多天的讨论后制定了协议案，经过修改和补充达成了最终协议。协议案由包括全国民主劳动组合总联盟(简称“民主劳总”)、韩国劳动组合总联盟（韩国劳总）等在内的所有劳资政主要代表参与和制定。这是1998年1月旨在克服亚洲金融危机的劳资政委员会成立后的首次，意义尤为深远。虽然韩国劳动界两大团体之一的民主劳总代表未出席经济社会劳动委员会全体会议，但是协议案本身是在各方代表的参与下制定的，民主劳总也出席了代表会议并参与制定协议案，不过在其内部批准过程中遭到反对，发生了委员长辞职等风波，最终未参与经济社会劳动委员会全体会议的表决。经济社会劳动委员会还决定设立下属特别委员会，探讨协议履行方案。韩国总统文在寅也出席了当天的会议并表明政府的强烈意愿，对协议予以了支持。





由于协议案的部分内容已开始履行，当天通过的协议仅对表述进行了完善，主要内容与协议案相同。协议包括4项核心内容，分别为保持雇佣、救活企业、所有国民加入雇佣保险等加强社会安全网、扩大传染病预防防疫和医疗基础设施。首先，政府将扩大援助，帮助企业保持雇佣关系，具体包括扩充保持雇佣支援制度，如雇佣保持支援金上调90%、支援时间延长3个月，以及追加指定特别雇佣支援行业并延长支援时间等。在救活企业方面，政府将推进有实效性的流动性支援、提供核心产业稳定基金等融资支援、扩大对小微工商户和中小企业的支援等。另外，协议还决定通过所有国民加入雇佣保险、国民就业支援制度等加强社会安全网，通过加强经营场所防疫体系、构建传染病应对体系、改善公共医疗从业人员工作环境并扩充相关人力，扩大传染病预防防疫和医疗体系基础设施。





经济社会劳动委员会表示，此次协议是弱势群体社会安全网得以加强的契机，表明了劳资政三方为防止危机加深不平等展开共生合作的共同意愿。协议的内容可概括为：劳资双方在核心利益上互让一步、尽力而为，在该情况下仍被就业市场淘汰的人员则由政府通过预算和制度予以支援。该协议可以说是危机之中利益关系尖锐对立的经济主体摸索出的共生方案，是社会对话的巨大成果。





但也有意见认为，协议的通过并不意味着未来一切将一帆风顺。协议的履行过程中势必将发生各种未预料到的问题，且新冠疫情造成的经济损失尚无法估算。经济社会劳动委员会也正是考虑到这些问题，决定设立特别委员会探讨具体的履行方案。