《漫话国乐》 春眠曲 / 官员数数字 / 岩石打令





古时候，正歌作为书生与贵族喜爱的音乐，与普通老百姓喜爱的抒发感情的民谣相比，抑制情感，歌声优雅，浑厚深沉。正歌主要分为三类，包括歌颂时调诗的歌曲、时调以及歌颂比时调诗更长的歌辞。





正歌节奏缓慢，歌词中古语与汉字居多，因此现代人不容易理解，也就不容易欣赏。令人感到欣慰的是，近来国乐家们以多样的方式重新诠释正歌，给人们带来轻松易懂的音乐，深得人心。今天的节目首先给大家带来的是以歌辞《春眠曲》为素材重新诠释的音乐《下午咖啡》。





这里的春眠指春困，歌辞《春眠曲》描写了一名书生在懒洋洋的春日睡了懒觉起来打开窗户一看，眼前呈现出迷人的景象，一群蝴蝶在寂静的院子里绕着盛开的花朵翩翩起舞。书生看到此景如痴如醉，就拿起酒杯独饮，喝醉了又心血来潮想出去寻找美人。传统乐队摩登歌曲以《春眠曲》为素材，将独饮的书生改编为下午喝咖啡休息的现代人重新诠释了这首歌辞。

{音乐1： 春眠曲 / 摩登歌曲 }





很多现代人累了、浑身不舒服的时候喜欢泡温泉或桑拿，古人也是一样的，黄海道、平安道地区的人泡温泉的时候想泡久一点，就喜欢唱一首歌，叫《官员数数字》。这首歌的开头是这样的：

“开始，一官、二官、三、啊、五、六、七、八、九、十，十五之明月悬挂在云雾中……”有趣的是，这首歌从一一直数到一百。“到了二十，暖暖的温泉水消除百病。到了三十，没人可诉苦，成了孤零零之人。”歌词中使用与数字同音或类似的词，有趣地描写了充满喜怒哀乐的人生。“到了六十，今生已经活得差不多了，可我还是不得已祈求六十甲子东方朔让我延年益寿。到了七十，人生七十古来稀，老当益壮，竹杖芒鞋单瓢子畅游千里江山。到了八十，儿孙出生有何用，何时养育长大才能享受富贵荣华，还是种下松树用来建个亭子。到了九十，九十春光，老僧挟着麻鞋进入万叠青山去念佛修行……”这样唱着唱着唱到一百，唱歌的人突然换口气高喊：“欸，水还烫，去拿冷水来。”不难想象一群人泡在汤池里边数数字、边唱歌的情景，想必时间过得很快。

{音乐2：《官员数数字》 / 吴福女}





惠茂里杂歌《岩石打令》是古人吃饭的时候唱的歌。如今，人们吃饭时，米饭里几乎不会有小石子什么的。可古代就不同了，由于农具不发达，人们大都在家里亲自舂米，可舂米也不容易去杂，所以吃饭时会很容易嚼到小石子。





《岩石打令》的内容颇为有趣儿：

“肚子饿了煮一锅饭，饭里多的是稻壳与小石子。今天，饭里的稻壳与小石子格外多，也许是因为你不在家。”想不到饭里出来了小石子，还怪不在家的人。接下来的歌词又引发人们的好奇心：“瞧，饭里都有些什么石头？”举例出来的是新门内的乞丐岩石、门槛岩石、圆圈岩石、石板岩石等全国各地颇有名气的大岩石。为了几个小石子吹牛还不够，这首歌的结尾歌词更是夸张：“吃完饭想吃锅巴，打开饭锅一看，原本应该矗立在光化门前的花岗岩雕像——獬豸竟然从锅里慢吞吞地爬了出来。”





虽然内容荒唐又滑稽，可也能见识一点古人的幽默。或许古人想借这首歌大笑一场，请人家吃到里面有小石子的饭也不会那么尴尬、没面子了吧。

{音乐3：《岩石打令》/ 朴相玉名人}