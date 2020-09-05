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由于新冠疫情尚未平息，食品等各类商品的送货上门服务备受青睐，但也因此频繁发生大大小小的交通违法行为。目前，韩国各地交警持续整治取缔交通违法行为，为整顿交通秩序作出不懈努力。那么，北韩以何种法规处理交通事故呢？





在交通运输相关领域，北韩制定了《铁路法》、《铁路车辆法》、《公路法》、《汽车运输法》、《地下铁路法》等许多法律。以《公路法》为例，北韩于1997年首次制定该法，到2011年共修订了7次。北韩经常修订法律法规，这意味着北韩的法律制度反映社会的变化趋势。北韩的《道路交通法》由168条组成，包括道路和行人的通行、交通设施、取得驾驶证、事故处理、防止交通混乱政策、交通法规等，这类似于韩国的《道路交通法》。北韩于2011年修订《公路法》时，还增添了车辆必须保持清洁、引起交通事故的驾驶员将吊销其驾驶证、大城市汽车单双号限行等新的条款。





随着时间的推移，韩国的交通法规变得愈发严格。现如今，乘车后系安全带、驾驶时不用手机等已成为韩国人耳熟能详的乘车习惯。韩国政府为根除危害他人安全的报复性驾驶行为提供了法律依据，且针对学校周边马路的交通事故提高处罚力度，并禁止在消防设施周边停车，和规定儿童上下学校车必须义务性地安装和启动下车确认装置，以及缩短75岁以上老年人驾驶证换证周期等，出台了多样的交通法规。与韩国相比，北韩的交通法规较为简单，这可能是因为北韩的汽车数量相对较少，交通状况相对不太复杂。





那么，南北韩交通法规存在哪些差异呢？北韩的交通法里含有对车辆卫生状态和驾驶员的驾驶习惯进行规范的内容，诸如，驶入平壤市内的所有车辆必须清洗干净，不然会被征收罚款；驾驶员在驾车时禁止吸烟等。北韩的道路系统也和韩国不同。与韩国相反，北韩的第一条车道最靠近人行道，往里依次为第二条车道、第三条车道，第一条车道供货车、大巴行驶，第二条车道供轿车行驶。如果是双向七车道，中央车道为救护车、消防车等特殊车辆专用道，其他车辆不可在此车道行驶。此外，如果有人因交通事故而死亡，受害人得不到金钱补偿，仅由加害驾驶员所属职场支付丧葬费。若因交通事故而受伤，可在该地区医院接受无偿治疗。但是在韩国，通常由车辆保险公司负责理赔或驾驶员本人担负赔偿责任。





特别值得一提的是，韩国大幅提升酒驾醉驾查处标准，严惩酒后驾车行为。2018年酩酊大醉的驾驶者撞死一名年轻人的酒驾致死事件发生后，韩国国会通过所谓的《尹昌浩法》，将酒驾致死量刑标准提高到最高无期徒刑、最低3年以上有期徒刑。那么，北韩如何取缔和处罚酒后驾车行为呢？在北韩，酒后驾车会进行罚款。如果把人撞死，除罚款外，驾驶证会被永久注销，车辆有可能遭没收，并处以1年至3年的劳动教化刑，但是取缔酒驾没有一定的标准，韩国用饮酒测量仪进行取缔，但是北韩却根据个人主观对饮酒与否进行判断，也就是说，北韩的交通保安员以闻味道等方式判断驾驶者有没有喝酒，因此运气不好的人只要嘴里有点酒味就会被吊销驾驶证或处以劳动教化刑，运气好的人即使喝了不少酒也会被侥幸放行。





在北韩，如果违反交通规则，身穿制服的交通保安员就会吹着口哨赶过去开罚单。北韩的驾驶证下端有一个违章标识栏，在这个标识栏里有5个空白的格子，驾驶员每违反一次交通法规，交通保安员就会在空白的格子里打个洞，打满5个洞，驾驶证就会自动被吊销。在北韩，如果违反交通法规就会被罚款，甚至被吊销驾驶证。在韩国，大都用激光测速仪等电子设备来判断是否超车和违反交通信号，但是北韩并非如此，北韩由交通保安员在现场用眼力判断是否违反交通规则，因此交通保安员和驾驶员间经常为此发生争执。此外，由于交通保安员在现场直接开罚单，有些人为免除罚金和在驾驶证上被打洞而向其行贿，有些交通保安员则以交通管制为由，任意拦住正常行驶的车辆后出示罚单，并以此向驾驶员勒索钱财，因此北韩居民将交通保安员称之为“青虫”，且尽可能回避与“青虫”碰面。“青虫”是因北韩交通保安员身穿深蓝色制服而取名的。





在北韩，获取驾驶执照并非易事。在韩国，凡是18周岁以上的人都能去考驾照。韩国驾照分第一种、第二种和临时驾照三类，持这三类驾照能够驾驶的汽车种类具体遵照韩国《道路交通法》施行规则附表18。北韩的驾照获取流程和韩国有很大差异。在北韩，考驾照需要很长时间，而且并非人人都能去考驾照。在北韩，为获取驾驶执照，首先要获得劳动党或企业所推荐，然后进入“汽车驾驶员养成所”里接受为期1年的培训，这样才有资格获取驾照。一般来说，被推荐进入汽车驾驶员养成所的都是从高中毕业生当中选拔出来的模范生，他们要在养成所里共同度过为期1年的集体生活。在培训科目中，远程驾驶实习大约需要半年的时间，还要学习车辆维修等，课程难度大。驾照分1至4级，持4级驾驶证可开5吨以下的货车，3级可开2.5吨货车和大巴、吉普车，2级可开轿车等所有的汽车，1级除驾驶汽车外，还可设计和制造汽车，如博士般对汽车了如指掌。





在北韩，驾驶员因属于技术工种从业人员而备受青睐。由于北韩汽车数量较少，持有驾驶证的人也不很多，且北韩居民不得任意到外地旅行，因此在今后较长一段时间里，驾驶员仍将成为北韩高人气职业。