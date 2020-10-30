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经济合作与发展组织（OECD）下调了今年韩国经济增长预期，这反映出韩国经济受到新冠疫情的影响，不过韩国经济增长预期仍高于经合组织的其他成员国。今天，我们邀请到了韩国LG经济研究所的裴敏根（音译：배민근）先生，与他共同聊一聊经合组织12月1日发布的经济展望报告。





经合组织预测，今年韩国经济将萎缩1.1％，这略低于其9月份预测的收缩1％的水平。更具体地说，该组织预测私营部门的需求今年将减少1.1％，但明年将增加2.5％以上。预计今年韩国的个人消费减少4.1％，而今年和明年的物价上涨率预计分别为0.5％和0.6％，表明物价可能会保持缓慢的增长步伐。同时，韩国今年的失业率预计为3.8％，虽然低于其他主要经济体，但仍高于韩国之前的纪录，预计明年失业率将略有下降。经合组织指出，韩国政府的巨额财政支出在某种程度上刺激了消费，半导体产业也推动了出口的增长。





经合组织强调，韩国采取有效措施遏制了新冠疫情的蔓延，并预计今年韩国经济下滑幅度将是37个成员国中最小的。就2020年经济增长而言，在20国集团中，韩国预计将仅次于中国。经合组织对韩国经济增长的预期与其他金融机构相似。上个月，韩国银行将韩国经济增长预期从之前预计的下滑1.3％调到了下滑1.1％。韩国开发研究院和国际货币基金组织预计韩国经济将分别萎缩1.1％和1.9％。总体而言，金融机构对韩国2020年经济增长的平均预期在-1％以上。最近的经合组织报告将韩国明年经济增长预期下调至2.8％。





经济增长预期下调反映了人们的担忧，最近几个月暴发的新冠疫情可能会影响明年的内需。新冠疫情再次迅速蔓延，特别是在美国和欧洲，这对韩国出口和经济增长来说是个坏消息。韩国政府的财政支出在抵御今年的经济衰退方面发挥了关键作用，但是明年经济刺激政策可能会减少，而财政负担可能会导致利率缓慢上升,这些因素可能不利于韩国经济增长。





与此同时，经合组织预测今年全球经济将下滑4.2％，比9月份预计的下滑4.5％调升了0.3个百分点。经合组织认为，尽管由于新冠疫情，世界经济在今年第二季度陷入了严重的衰退，但得益于各国政府和中央银行的大力支持，世界经济正显示出复苏迹象，因此决定上调全球经济增长预期及主要经济体的经济增长展望值。





全球经济增长的向上修正反映了扩张性财政政策和刺激措施所带来的积极影响。这也代表了人们对疫苗的期待越来越大，可以减轻人们对病毒的担忧并鼓励他们从事更多的经济活动。美国经济的增长预期从之前的-3.8％上调到-3.7％，而中国预计将是今年唯一实现正增长的主要经济体，其经济增长率有望达到1.8％。受到新冠疫情的影响，欧元区经济增长受到最大影响，增长率预期从之前的-7.9％上调至-7.5％。





尽管全球经济出现了温和的复苏趋势，但由于第四季度美国和欧洲出现了新一波新冠疫情，经合组织将明年的全球经济增长预期从9月的5％下调至4.2％。经合组织预测，明年只有包括韩国在内的5个经合组织成员国国内生产总值水平有望回到疫情前的水平，其他4个国家分别是挪威、土耳其、立陶宛和瑞典。12月1日，韩国银行宣布，韩国经济在第三季度增长了2％以上。考虑到前两个季度经济的收缩，这是一个重大的转折。如果这种积极趋势一直持续到今年年底，那么今年韩国经济增长率将达到与经合组织和韩国央行的预测相当的水平。在这次新冠疫情危机中，-1％的经济增长被认为是非常不错的表现。





当然，自上世纪90年代末亚洲金融危机以来，韩国经济首次出现负增长，这将造成冲击，但是仍远低于美国和欧元区经济体所受到的影响。由于旅行受限，服务业受到了疫情的严重影响，因此像欧洲这些旅游、服务业强国受到了更加沉重的打击。而韩国在制造业领域实力较强，再加上世界各国对第四次工业革命有关领域不断进行投资，从这个意义上讲，半导体和显示产品支撑着韩国经济，这具有非常重要的意义。





不过，分析人士说，现在就预测韩国经济在第二季度触底反弹还为时过早，这是因为第三季度的经济反弹受到了上一季度最严重经济收缩带来的基数效应的影响，同时政府的经济刺激措施也带来了积极的影响。但韩国经济和全球经济仍然存在诸多不确定性。





新冠疫情进一步传播的可能性是影响全球经济增长的主要因素。疫苗开发似乎已取得一些进展，但有效的疫苗能否促进经济活动正常化还不得而知，而且现在还迫切需要开发治疗药物。如果疫情持续下去，全球经济将难以增长，这样的风险仍然存在。





经合组织在其最新报告中表示：自疫情暴发以来，首次出现了我们可拥有光明未来的希望。尽管新冠疫情可能会再次在区域内传播，但该报告乐观地认为，在疫苗和治疗方法的支持下，全球经济可以保持复苏势头。目前，韩国经济已经显示出温和复苏的迹象，韩国政府应该制定有效的政策，继续引导经济步入正常轨道。