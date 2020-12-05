《漫话国乐》 鸟打令 / 祈福打令、悉唎悉唎摩诃悉唎 / 我是我的命运

韩国的国土面积并不大，多山、少平原，地势北高南低，东高西低，河流分布稠密，而且各地有特色明显的方言。音乐因语调的不同而发生变化，犹如各地不同的方言，各地的音乐特点“土里”（音译:토리）也有所不同。比如《珍岛阿里郎》、《兴致打令》、《六字拍》等全罗道民谣的音乐特点被称为“六字拍土里”。《愁心歌》、《情歌》等黄海道、平安道地区民谣的音乐特点叫作“愁心歌土里”。《密阳阿里郎》、《快哉清清》等岭南地区民谣的特点被称之为“除草歌土里”。





韩国唯一的国乐人声乐队TORYS（토리스）的名称取自“土里”，其成立目的旨在网罗各地音乐，推出人人都可以享受的乐曲。犹如乐队名称，队员由专攻盘索里、南道民谣、西道民谣的国乐家以及阿卡贝拉专家组成，2009年出道后，这10多年来一直活跃于传统乐坛。

音乐1：南道民谣《鸟打令》/国乐人声乐队TORYS





接下来给大家带来的是凭借自己的色彩与风格备受瞩目的两位女艺人的音乐——秋多惠（音）CHAGIS(차지스)的《祈福打令》与李娜莱的《悉唎悉唎摩诃悉唎》。





说到秋多惠这个名字，恐怕很少有人知道，但应该有不少人听说过现代国乐队Ssing Ssing(씽씽)的名字。Ssing Ssing乐队以独特的舞台服装与现代国乐而著称，在传统乐坛展露头角。专攻西道民谣的秋多惠曾经是这支乐队唯一的女主唱。据说，秋多惠通过Ssing Ssing乐队的活动，对以国乐为基础创作自由奔放的音乐有了更深的理解。





2018年乐队解散后，秋多惠选择单飞，曾致力于寻找属于自己的音乐。两年后的今年5月，秋多惠主导成立由吉他手、低音吉他手、鼓手组成的“秋多惠CHAGIS乐队”，并携以巫乐、嘻哈与朋克曲风相结合的新专辑华丽回归。今天给大家带来的《祈福打令》本来是西海岸地区的渔民为了祈求丰收举行巫术时表演的巫乐。





接下来欣赏的是李娜莱的《悉唎悉唎摩诃悉唎》。李娜莱是最近人气火爆的李捺至乐队的一员，《悉唎悉唎摩诃悉唎》是专攻盘索里的李娜莱将失传已久的盘索里《卞钢铁歌》重新诠释的音乐，描写了卞钢铁在冬天去山上打柴时，懒得上山，就把路边的守护神长丞拔出来拿回家当木柴，引来全国各地的长丞为了惩罚卞钢铁而云集的场面。

音乐2：《祈福打令》/秋多惠（音）CHAGIS，《悉唎悉唎摩诃悉唎》/李娜莱（音）





古来惹（Coreyah）也是出道10多年的现代国乐队，演奏的乐器包括玄琴、大笒、长鼓等传统乐器与吉他、鼓等西方乐器。犹如乐队的名称一样，乐队追求的是以自古流传下来的感性打动现代人心的音乐。





在古来惹乐队亮相之前，国乐家创作跨国音乐或现代国乐都会被归类为国乐，但是古来惹出道之后，虽然他们以国乐为素材创作音乐并以传统乐器来表演，不过传统乐坛把他们的作品归类为流行音乐，这样他们也成为第一支打破国乐与流行音乐界限的乐队。

音乐3：《我是我的命运》/古来惹乐队