北韩将于明年1月接连举行重大政治活动

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北韩决定将于明年1月先后召开劳动党第8次全国代表大会和第14届最高人民会议第4次会议。





12月5日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道，北韩4日在万寿台议事堂召开最高人民会议常任委员会全体会议，并决定明年1月下旬召开第14届最高人民会议第4次会议。北韩最高人民会议相当于韩国国会，通常在每年4月举行。但是北韩却冒着新冠疫情风险，决定明年在1月召开数百名代议员参加的最高人民会议。





最高人民会议作为北韩最高决策机构，通常在每年4月召开会议，决定国家重大事项，如年度计划、人事任免、预算审批等，其角色类似于韩国国会。北韩最高人民会议通常一年只召开一次，不像韩国国会那样举行定期国会会议、临时国会会议等经常性会议。由于北韩在每年4月举行的最高人民会议上决定国家重大事项而引起国际社会关注，但是明年却提前于1月举行，因此北韩为何急于在年初举行最高人民会议，也成为人们关心的问题之一。





如此一来，明年1月1日金正恩委员长发表新年贺词后，北韩将通过接连举行的劳动党第8次全国代表大会和第14届最高人民会议第4次会议制定对美政策，并为巩固其拥核国地位采取实质性措施，提议美国举行核裁军谈判等，以掌握美北协商主导权。





北韩决定明年年初召开劳动党第8次全国代表大会和第14届最高人民会议第4次会议，意在对美发出明确信息。美国拜登政府将于明年1月20日正式成立，而美国和北韩的关系在河内首脑会谈破裂后迄今处于胶着状态，因此北韩认为有必要向拜登政府表现出强硬立场，以在重启的美北协商中占据有利位置。此外，明年将进入金正恩委员长执政第10个年头，但是北韩经济长期处于低迷状态，因此金正恩委员长曾对北韩人民表示道歉。由于金正恩委员长今年未能实现其承诺的经济发展目标，明年必须提出能够提振经济的新经济发展目标，因此在明年1月举行的最高人民会议上，除对美政策外，还将提出新经济发展目标。

最近，美国当选总统拜登提名安东尼·布林肯为国务卿、杰克·沙利文为总统国家安全事务助理、艾薇儿·海恩斯为国家情报总监，因此在北韩明年年初举行的最高人民会议上，北韩也有可能组建新的对美协商团队，以应对今后重启的美北协商。有观测认为，美国当选总统拜登与特朗普总统不同，是重视工作协商的外交专家，因此金正恩委员长的胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正有可能负责对美协商，也有可能由上世纪90年代中期《日内瓦核框架协议》时开始负责对美协商的所谓“核常务组”组建对美协商团队。





周三，也就是在美国副国务卿兼对北韩政策特别代表比根访韩之时，北韩劳动党中央委员会第一副部长金与正不是抨击了韩国外交部长官康京和，同时向韩美两国施加压力了吗？因此，有观测认为金与正有可能负责对美协商，但是所谓的“核常务组”也有可能再次浮出水面。北韩所谓的“核常务组”是我们所说的“工作组”，也就是负责核协商的常务工作组，其成员包括北韩外务省巡回大使金明吉和前外务相李勇浩等外交专家。不论如何，在明年1月举行的北韩最高人民会议上，北韩将如何组建对美协商团队，引起韩美两国密切关注。





据悉，即将成立的拜登政府已着手拟定对北韩政策。有关于此，美国有线电视新闻网12月3日报道称，当选总统拜登一方计划阅览特朗普总统和金正恩委员长的亲笔信。在此情况下，韩国政府为推动南北美三方关系发展和阻止北韩发起挑衅作出多方面努力，并将拜登政府正式成立的明年1月视为推动南北美三方关系发展的黄金时期。在特朗普政府成立的2017年，美北关系极度恶化，濒临战争边缘，但是2018年不是急剧好转，并举行双边首脑会谈了吗？因此，我们将政治和外交比喻为“生物”，因为灵活的政治智慧和外交政策能开创新的局面。明年1月，北韩国务委员会委员长金正恩会通过新年贺词发出某种信息，并在之后举行的劳动党第8次全国代表大会和第14届最高人民会议第4次会议上确定对美政策，而新成立的美国拜登政府将会出台相应政策。因此，韩国政府必须密切分析及掌握美北双方意图，积极扮演协调者角色，让美北双方重新回到谈判桌前，而文在寅总统在其任期仅剩1年多的情况下，必定会为扭转当前局面作出最大努力。





12月8日，美国副国务卿兼对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根访问韩国，以管控美国政权交接期的韩半岛局势，并与多年来进行工作往来的韩国官员见面道别。12月2日，美军参谋长联席会议主席马可·米利在某对谈节目中表示，北韩很可能在美国政权更迭时期发起挑衅。11月底，可捕捉导弹发射迹象的美国空军侦察机“铆接”连续3天现身韩半岛上空，以掌握北韩挑衅征兆。由于专家们提起北韩有可能针对拜登新政府发起挑衅，美国为遏制北韩挑衅而加强军事戒备。这不是因为拜登政府即将成立，而是在美国新政府成立之时北韩经常发起挑衅，表现出强硬态度，然后通过对话争取最大利益。因此，很多专家认为北韩很可能在拜登就职总统的1月20日前后发起挑衅，但不知北韩将发起何种挑衅。在今年10月10日举行的劳动党建党75周年阅兵式上，北韩顾及特朗普总统的颜面，仅展示改良型战略武器，尽管如此，特朗普总统还是大发雷霆。不论如何，在拜登就职总统以前，美国政府将继续发出警告信息，遏制北韩发起挑衅。





由于北韩决定明年1月接连召开劳动党第8次全国代表大会和第14届最高人民会议第4次会议，并将新冠疫情防控水平提升至最高阶段，因此明年年初北韩将出台何种对内外政策，格外引人关注。