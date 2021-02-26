ⓒ YONHAP News

韩国电池制造商LG能源公司在持续近两年有关电池的争端中击败了其国内竞争对手——韩国SK Innovation公司。2月10日，美国国际贸易委员会（ITC）做出了有利于LG方面的最终裁决，LG指控SK窃取了其商业机密。这场法律纠纷引起了国际社会的广泛关注，因为这是韩国公司之间比较大规模的商业纠纷。最重要的是，它与电动汽车电池有关，电动汽车电池已经成为新一代的经济增长引擎。显然，美国国际贸易委员会的裁决使LG处于优势地位，而SK则处于不利地位。今天，我们邀请到了韩国经济研究所所长金大镐（김대호）先生，与他讨论此项裁决后韩国两家公司之间的电池之战将何去何从。





LG公司和SK公司长期以来一直陷入电池专利侵权纠纷。对此，美国国际贸易委员会做出了裁决，裁决内容是，SK公司雇佣了LG公司的前雇员，进而窃取了与电池技术有关的商业机密，违反了美国的法律，所以未来10年禁止SK公司向美国出口电池和相关零部件。但美国国际贸易委员会允许SK公司在一定时间内继续为福特汽车和大众汽车的美国运营商提供电池组件，以便两家汽车制造商可以找到其他电池供应商。因此，未来4年SK公司可以继续为福特汽车提供相关产品，并为大众汽车继续供应2年的产品。





本次诉讼是韩国大企业在美国进行的首次大规模诉讼。尽管SK公司败诉了，但他们仍将最后希望寄托在美国总统拜登身上，因为他可以选择撤销美国国际贸易委员会的裁决。SK公司正在其电池厂所在的佐治亚州通过州长进言拜登总统对该裁决行使否决权。





电动汽车电池是拜登推动的主要项目之一，这与他推动环保的立场一致。SK公司停止在美国的业务运营将持续10年的时间，这也将影响美国电动汽车制造商和其他与环境相关的产业。为此，拜登可能会决定推翻美国国际贸易委员会的裁决。此外，SK公司的电池业务对佐治亚州的就业机会产生了巨大影响。考虑到SK公司对佐治亚州区域经济的贡献，拜登可能选择与美国国际贸易委员会裁决背道而驰，因为这个裁决将导致流失许多工作岗位。





但是，人们普遍认为拜登不会否决该裁决。拜登政府一直就知识产权剽窃和强制技术转让问题对中国施加压力，在这种情况下，做出似乎支持SK商业秘密侵权的决定并不容易。如果拜登不推翻美国国际贸易委员会的裁决，SK公司将有两个选择，一是可能会采取法律程序对裁决提出上诉，或与LG公司进行谈判。一场旷日持久的法律争端将给两家公司带来沉重的财务负担，并且看起来两家公司最终达成妥协似乎是利益最大化的结果，但是双方似乎在赔偿金额的意见上相距甚远。





最终达成和解有两个绊脚石。首先，两家公司是否会就赔偿金额达成协议。尽管两家公司没有透露具体数字，但业内消息人士称，LG公司要求SK公司支付3万亿韩元的赔偿金，而SK公司则仅愿意支付数千亿韩元。除了金额上的巨大差距外，法律争端还涉及两家公司的信誉。到目前为止，他们一直坚持自己的主张，如果一方认输，其包括电池在内的主要业务将受到沉重打击，从而对消费者产生负面影响。关键在于他们是否能够敲定一项能够保护两家公司声誉的协议。





两家公司在解决争端的速度上也有不同的节奏。对于LG公司来说，希望立即结束争端，因为他们处于谈判的有利地位，但是SK公司则不同，如果失去了获胜的机会，现在必须接受不利的谈判条件。





正如前面所说的，SK公司在美国可享有最长达4年的宽限期，这意味着即使拜登没有否决该裁决，SK公司未能与LG达成任何协议，SK公司也可以在美国开展长达4年的业务。如果SK公司选择对该裁决提出上诉，则可以将美国国际贸易委员会最近的裁决生效期推迟到随后的法律程序结束为止。美国国际贸易委员会实施的禁令禁止SK公司向美国出口部分锂离子电池产品。但是随着时间的推移，电池领域有可能出现新技术，情况将有所不同，所以SK公司并不着急。SK公司可能对LG公司采取强硬立场，表示除非给予适当的条件，否则不会同意和解。





LG公司与SK公司之间长期的谈判将不可避免地对韩国电池产业造成打击。去年，包括三星SDI公司在内的上述3家韩国电池制造商占据了全球电池市场的34.7％，而中国和日本制造商迫切希望抢占韩国公司的全球市场份额，欧洲电池联盟也正寻求在欧洲地区的电池生产中实现自给自足。到2030年，全球电动汽车电池市场估计将达到215万亿韩元，韩国企业之间的激烈竞争只会给其外国竞争对手以可乘之机。





LG公司和SK公司之间的斗争只会使中国和日本的电池制造商受益。韩国相对较早地开始电池业务，因此在技术方面领先于其他国家，但是韩国与其他国家之间的技术差距不是很大，如果韩国未能继续引领整个行业，情况随时可能逆转，尤其是日本，正在紧跟韩国脚步。两家韩国公司应避免这种内部争端，从更长远的角度解决这一问题，这是两家公司的高层管理人员达成协议的理想选择。





继半导体之后，电池被认为是未来经济的增长引擎。在韩国，人们对由3个电池生产商——LG公司、SK公司和三星公司以及汽车制造商现代汽车和起亚汽车组成的所谓“韩国电池联盟”寄予厚望。对于电池制造商和汽车制造商之间的成功合作，我们希望LG公司和SK公司能够立足长远、面向未来，做出明智的战略决策。