韩1日起为75岁以上老人接种新冠疫苗

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韩国政府从1日上午9时起在全国46家预防接种中心为75岁及以上老年人接种新冠疫苗。截至目前，韩国的疫苗接种主要针对新冠治疗定点医院、疗养医院等高风险感染设施的工作人员和入住人员，本月起则陆续正式扩大至所有国民。





当天起可接受接种的对象为截至1946年12月31日出生的75岁及以上老年人，这部分人群总计为350.9万人，将接种辉瑞疫苗。一项面向其中204万人的调查结果显示，86%的受访者表示愿意接种。此外，15.4万名老年人设施入住者、使用者和工作人员从当天起也可在预防接种中心接种辉瑞疫苗。这部分人群中约有10万人接受了接种意向调查，93%的受访者表示愿意接种。





截至3月底，疫苗接种主要面向疗养医院及设施的工作人员和住院人员、新冠治疗定点医院工作人员、第一线防疫工作人员和高风险医疗机构工作人员等展开。韩国的疫苗接种工作从2月26日起开始进行。截至3月底，71%的优先接种对象即约87.6万人完成了第一剂疫苗接种。其中约81.5万人接种了阿斯利康疫苗，约6.1万人接种了辉瑞疫苗。按照全韩国5200万人口来计算，接种率为1.69%。目前，政府正使用首批阿斯利康和辉瑞疫苗进行接种。阿斯利康和辉瑞分别须间隔10周和3周后才可进行第2剂疫苗接种。3月20日起，辉瑞疫苗的第2剂接种工作正式展开，截至3月底，累计1.3万人完成了第2剂接种。





另外，报告出现不良反应的接种者为10698人，约占累计接种者的1.2%。死亡案例为28例，但尚未确认死亡与接种存在关联。





4月起，疫苗接种对象范围将持续扩大。从4月第2周起将为残疾人设施、监狱等设施人员进行接种，第3周起将为结核病和麻风病患者居住设施、老年人疗养共同生活家庭人员进行接种，第4周起将为露宿者居住及使用设施的工作人员、入住者进行接种。为提高预防接种中心的便利性和接种速度，政府计划到本月底在各市、郡、区增设至少1家接种中心。





目前，韩国新冠疫情的扩散势头迟迟没有扭转的迹象，引发了担忧。曾保持在300-400多例的单日新增确诊病例在3月最后一天和4月首日突破了500例，再次呈现反弹趋势。此前集中在首都圈地区的新增病例已扩散至全国各地。分析指出，随着春季到来，人们出行增多，各类大型活动纷纷举办，对防疫工作构成不利局面。对此，政府持续呼吁国民积极进行疫苗接种，并在日常生活中遵守防疫守则。