三星家族将缴纳有史以来最高遗产税

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去年10月去世的三星电子会长李健熙遗属28日公开了遗产税缴纳和遗产回馈社会的计划。李健熙遗属需缴纳的遗产税为有史以来最大规模。三星电子前一日表示，遗属将用李健熙会长留下的子公司股份和房地产等遗产来缴纳遗产税，这笔费用将超过12万亿韩元，是所有遗产的一半多。





李健熙之子、三星电子副会长李在镕和李健熙夫人、Leeum美术馆前馆长洪罗喜等遗属将缴纳的遗产税高达12万亿韩元，不仅是韩国最大规模，在全球也史无前例。三星电子方面表示，这一规模相当于去年韩国政府遗产税总税收的3-4倍。





李健熙所持子公司股份的继承财产价值为18.9633万亿韩元，遗属若要继承这笔财产，需缴纳11.04万亿韩元的遗产税。该数值根据最大股东附加率20%、最高税率50%和主动申报扣除率3%计算得出。此外，还有对房地产、艺术品等遗产征收的税额。





李健熙遗产税是此前韩国最高遗产税额的10倍多。2018年11月底，LG集团会长具光谟等已故会长具本茂的遗属申报了9215亿韩元的遗产税。





三星家族还公开了回馈社会的方针。遗属将出资1万亿韩元建立韩国首家中央传染病专门医院，并援助患有癌症和罕见病的儿童。这笔资金将提供给国立中央医疗院、首尔大儿童医院等专业机构，由相关领域专家进行协商后决定使用方式。此外，遗属还计划将李健熙收藏的2万余件美术品捐赠给国立博物馆、国立现代美术馆等国公立美术机构，捐赠数量超过李健熙藏品的一半。其中包括谦斋郑敾的《仁王霁色图》等14件国宝级文物、檀园金弘道的《秋声赋图》等46件文物和莫奈、胡安∙米罗、达利、夏加尔、毕加索等西方巨匠的多件作品。据韩国美术界推算，李健熙藏品的鉴定价格约为2-3万亿韩元，市场价格超过10万亿韩元。





与此同时，关于赦免李在镕的问题也受到了关注。李在镕因与亲信干政事件有关的受贿案被判刑，目前正在服刑中。韩国企业界不断提出赦免要求，有意见质疑，三星遗属发布财产回馈社会和巨额遗产税缴纳计划是否为了争取赦免。不过三星方面没有发表任何可能引起此类质疑的言论。遗属也表示，李健熙生前多次强调企业的社会责任和共生努力，将根据故人的意愿继续进行社会回馈。青瓦台和法务部表示，未讨论过赦免李在镕问题，目前也没有讨论的计划。