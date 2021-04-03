Brave Girls新专辑筹备中 将化身“夏日女王”

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逆袭女团Brave Girls即将发行全新专辑，是否能占领榜单成为关注焦点。

Brave Girls凭借4年前发行的歌曲《Rollin’》成为近来韩流乐坛中的现象级逆袭歌手，同时，《只是开车》等过去发行的歌曲也顺势逆袭榜单，均热门单曲。打开知名度的Brave Girls已经确定将于6月发行新专辑，目前正在进行紧张的专辑录制。

迎合6月的季节特色，此次新专辑Brave Girls将化身为“Summer Queen”，新歌将以清凉、舒爽的风格为主。

此前成员们在接受媒体采访时曾坦言：“如今似乎才明确组合的定位，这很值得欣慰。出道当时是走性感路线，不太尽如人意。”成员们还表示：“想要尝试清爽的风格。下一次一定会全力准备。粉丝们喜欢的风格和我们想要的风格相吻合，这也会产生更大的互动效应。”

即将发行的专辑将由Brave Girls经纪公司代表，同时也是韩国知名音乐制作人勇敢的兄弟负责构思和制作。勇敢的兄弟曾创作出BIGBANG《最后的问候》、SISATR《SO COOL》《我自己》、孙淡妃《星期六晚上》、AOA《怦然心动》等无数人气歌曲，被称作“热歌制造机”。而此次自家女团Brave Girls即将发行逆袭成名后的首张新作，能否成功维持人气备受关注，因此勇敢的兄弟也将倾尽全力。

据悉，Brave Girls即将发行的新专辑主打歌将更具大众性，其他收录歌曲的录制工作也已基本完成。接下来Brave Girls成员将进行MV和专辑照片的拍摄。