女高怪谈6：母校 (여고괴담 여섯번째 이야기: 모교)

导演：李美英

编剧：李美英

主演：金瑞亨/金贤秀/崔莉/BIBI

类型：惊悚/恐怖

片长：108分钟

上映日期：2021年6月（韩国）

其他片名：女高怪谈重启：母校





剧情概要：

丧失高中记忆的恩熙（金瑞亨饰）如天意安排般回到了母校高中担任教导主任，但此后恩熙便被种种幻觉所困扰。被同学排挤的问题学生河莹（金贤秀饰）在校园里意外发现了一间废弃的卫生间，从此也产生了和恩熙类似的幻觉。两人认为彼此的怪异经历和废弃卫生间有关，于是决定找出真相，哪知与此同时，死亡的恐怖正在步步逼近，恩熙遗忘的记忆中令人震惊的事实也慢慢浮现。





幕后花絮：

“女高怪谈”系列电影作为韩国影史上经典的恐怖片，时隔多时再为观众呈现全新故事。该片最初命名为“女高怪谈重启：母校”，也意在表明这一经典恐怖IP的回归。因在《天空之城》中完美塑造冷面教师形象而被观众称为“老师”的金瑞亨此次再挑战教师类角色，不同的是，除了阴郁、隐忍之外，她还将在影片中诠释脆弱与柔情等丰富的情感，向观众展现扎实的演技。