



职业：演员

出生日期：1991年8月5日

出生地：全罗南道莞岛

身高：180cm

血型：B型

学历：圣洁大学戏剧电影学部

出道：电影《中国城》（2015）





魏化俊出生于远离首尔的莞岛，直至高三时转学至首尔。魏化俊学生时代不仅爱好各种运动，尤其喜欢舞蹈，但碍于家乡并没有正规的舞蹈学校，因此他常跟着视频模仿别人跳舞。他的父亲歌唱实力出众，也曾梦想成为歌手，因此他也十分支持儿子做演员。

魏化俊是其艺名。他加入演艺公司后，公司提议用艺名进行活动。魏化俊在七个候选艺名中选中了和自己的姓氏匹配、意为“成为聪明出众之人”的现用艺名。2021年，魏化俊参演爆款网剧《鱿鱼游戏》，虽不是主演，但因角色较为重要以及英俊高大的外形而圈粉无数。





主要代表作

·电视剧

《Bad and Crazy》（2021）

《鱿鱼游戏》（2021）

《再次十八岁》（2020）

《灵魂维修工》（2020）

《浪漫是一册副刊》（2019）

《最完美的离婚》（2018）

《经常请吃饭的漂亮姐姐》（2018）

《我黄金光辉的人生》（2017）

《再见布莱克先生》（2016）

·电影

《午夜》（2021）

《鲨鱼：起点》（2021）

《女警》（2019）

《昆池岩》（2018）

《朴烈》（2017）

《蚀》（2016）

《坏蛋必须死》（2015）

《中国城》（2015）