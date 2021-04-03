日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
#明星档案 l 2021-10-05
职业：演员
出生日期：1991年8月5日
出生地：全罗南道莞岛
身高：180cm
血型：B型
学历：圣洁大学戏剧电影学部
出道：电影《中国城》（2015）
魏化俊出生于远离首尔的莞岛，直至高三时转学至首尔。魏化俊学生时代不仅爱好各种运动，尤其喜欢舞蹈，但碍于家乡并没有正规的舞蹈学校，因此他常跟着视频模仿别人跳舞。他的父亲歌唱实力出众，也曾梦想成为歌手，因此他也十分支持儿子做演员。
魏化俊是其艺名。他加入演艺公司后，公司提议用艺名进行活动。魏化俊在七个候选艺名中选中了和自己的姓氏匹配、意为“成为聪明出众之人”的现用艺名。2021年，魏化俊参演爆款网剧《鱿鱼游戏》，虽不是主演，但因角色较为重要以及英俊高大的外形而圈粉无数。
主要代表作
·电视剧
《Bad and Crazy》（2021）
《鱿鱼游戏》（2021）
《再次十八岁》（2020）
《灵魂维修工》（2020）
《浪漫是一册副刊》（2019）
《最完美的离婚》（2018）
《经常请吃饭的漂亮姐姐》（2018）
《我黄金光辉的人生》（2017）
《再见布莱克先生》（2016）
·电影
《午夜》（2021）
《鲨鱼：起点》（2021）
《女警》（2019）
《昆池岩》（2018）
《朴烈》（2017）
《蚀》（2016）
《坏蛋必须死》（2015）
《中国城》（2015）
2021-04-03
2021-03-30
2021-04-05