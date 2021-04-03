南北韩通信联络渠道全面恢复以后的北韩内部动向和美北关系走势

ⓒ MINISTRY OF UNIFICATION, YONHAP News

9月29日北韩国务委员会委员长金正恩在第十四届最高人民会议第五次会议上承诺10月初重启南北韩通信联络渠道，同时要求韩方取消双重标准和敌对政策，并谴责美国新政府成立后仍对北韩进行军事威胁、采取敌对政策。军事威胁是指韩美举行联合军演，双重标准是指将北韩试射导弹界定为挑衅行为。其中，今年度韩美例行联合军演已全部结束，且明年3月以前没计划举行联合军演，因此暂时不会成为问题。至于被界定为挑衅行为的导弹试射，北韩像似在试探韩美两国的反应。





去年6月9日，北韩谴责韩国部分脱北者团体向北韩散发传单，并单方面切断所有南北韩通信联络渠道，16日炸毁位于开城的南北共同联络事务所大楼。之后，南北韩关系陷入僵局。今年7月27日《韩战停战协定》签订纪念日，南北韩通信联络渠道得以重启，但是8月10日北韩以韩美举行联合军演为由，再次切断南北韩通信联络渠道，并于9月10日和11日试射新型远程巡航导弹，15日在列车上试射弹道导弹，28日进行新开发的“火星-8”型高超音速导弹试射，并在金正恩委员长承诺重启南北韩通信联络渠道的第二天，又进行了新型反航空导弹试射。反航空导弹是地空导弹，也是世界各国经常试射的导弹。北韩强调他们信守承诺，没有进行洲际弹道导弹试射与核试验等核扩散行为，而是跟其他国家一样以正常的方式增强国防力量，因此不该以此挑拨是非。但是短程发射体也能搭载核弹头，因此联合国禁止北韩进行一切弹道导弹活动。有关于此，北韩表示他们没有越过红线，只是在增强自卫能力而已。最近，北韩作为对美施压的手段，在不触碰红线的范围内接二连三地进行低强度武力示威，以逼迫美国作出让步。





国际社会对北韩试射导弹深感忧虑，联合国安理会于当地时间10月1日召开紧急会议，讨论北韩试射高超音速导弹等军事动向问题，但是未能发布联合声明。由于中国和俄罗斯对北韩持友好立场，只要北韩不进行核试验与洲际弹道导弹、中远程导弹试射，联合国安理会将难以通过对北韩制裁决议和发布联合声明。在安理会5个常任理事国中，美国、英国、法国表示北韩此举违反联合国决议，但是中国和俄罗斯认为有必要进一步分析情况而未能发布联合声明。如果北韩进行核试验或试射中远程弹道导弹等越过红线，中国和俄罗斯将难以反对对北韩采取制裁措施。





另外，北韩在最近举行的第十四届最高人民会议第五次会议上大举更换了国务委员会委员。国务委员会作为北韩最高政策领导机关，由劳动党总书记金正恩担任委员长。在此次会议上，内阁总理金德勋升任副委员长，劳动党中央委员会副部长金与正、组织书记赵甬元和军方排名第一的党中央书记朴正天被补选为国务委员会委员，而主导对美政策的外务省第一副相崔善姬卸任国务委员职务。内阁总理金德勋升任国务委员会副委员长意味着金正恩委员长期望内阁为搞活经济作出更大贡献，金与正获任国务委员是为了让她切实掌管对韩、对美事务。金与正在北韩的地位不断得到提升，此次晋升为国务委员，其对外作用将进一步加强，并积极主导对韩、对美事务。9月，北韩劳动党中央委员会副部长金与正发表谈话，提及南北韩首脑会谈的可能性，并强调韩国政府应撤回双重标准和敌对政策。最近晋升国务委员，其在北韩的地位得到进一步提升，今后将在对韩、对美谈判中发挥更大的影响力。





在此情况下，美国拜登政府表示支持南北韩对话，但是强调北韩应无条件举行对话，而北韩坚持美国要先满足其提出的先决条件，因此美北僵持局面仍会持续一段时间。大体来看，河内美北首脑会谈破裂后陷入僵局的美北关系有可能迎来新局面。也就是说，以南北韩通信联络渠道全面恢复为契机，或许会进行南北韩工作接触，之后举行美北对话，甚至有可能举行南北韩首脑会谈及美北首脑会谈，但目前尚难以断定能否实现，其原因在于美国主张无条件举行对话，而北韩坚持美国要先满足其提出的先决条件。但是明年3月以前将不会举行韩美联合军演，且联合国安理会对北韩试射导弹没有发布联合声明，这提高了南北韩进行接触的可能性。此外，由于北京冬奥会将于明年2月举行，中国不希望韩半岛局势出现动荡，因此中国政府将会稳定管理韩半岛局势。总之，若不出现重大变数，韩半岛或将迎来对话局面。





韩国政府期待能在近期内改善南北韩关系，进而举行美北对话，但是北韩发起追加武力示威，这种期待有可能会变成空想，因此我们希望北韩能为改善南北韩关系和举行美北对话作出积极努力。