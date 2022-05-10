防弹少年团宣布暂停组合活动

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韩国男团防弹少年团14日宣布暂停组合活动，令粉丝和流行音乐界备受冲击。防弹少年团当天在YouTube“防弹聚餐”视频中表示，即使我们暂时停止、分开、休息，也是一种前行，是为了今后的更多时间。





防弹少年团在以成员们小酌交流的形式拍摄的视频中表示，由于始终停留在组合活动上，未能仔细思考个人的成长，这是暂停组合活动的主要原因。





队长RM表示，“讲怎样的故事、释放怎样的信息很重要，也是生活的意义，但是这些消失了”。他还表示，目前是全盛期，应该以某种方式在这个世界上发挥作用，但却完全没有思考这些问题的时间。“不知从何时开始，不知道该往哪里走。”SUGA也吐露了创作过程中遇到的痛苦，“写不出歌词，也说不出想说的话，不知道该说什么。”





防弹少年团本月10日发行了专辑《Proof》，销量超过200万张。现在来看，这张专辑的内涵实际上是为组合活动画上休止符。





防弹少年团还表示，此前以非正规专辑形式进行的个人音乐活动将是今后的主要活动。RM表示，“Mixtape这一形式今后将转为正式专辑”，“从J-hope的专辑开始正式发行”。他还坦诚表示，“现在再去挖掘各自的潜能确实太晚了。”





对此，所属公司BIGHIT音乐15日发布新闻资料称，防弹少年团今后将同时展开组合活动和个人活动。组合的音乐活动将暂停一段时间，但是网络内容、广告拍摄等活动仍将继续。另外，“在这段时间里，每个成员将通过丰富的活动成长，相信这将为今后防弹成为常青组合增添养分。”演艺策划公司HYBE也强调，完全没有考虑过解散组合，也没有进行解散程序。成员个人活动计划已完成制定或正在制定中，《Proof》之后的组合活动计划也正在制定。





防弹少年团在鼎盛期突然宣布暂停组合活动，影响十分巨大。由于防弹少年团是K-POP的代表性组合，对K-POP总体的负面影响也令人担忧。与此同时，有意见开始反思K-POP造星系统。策划公司发掘新人资源，新人经过艰苦的训练出道，此后还需接受严格的管理，日程忙碌到以分钟计算。RM也指出，“这种系统不给人成熟的时间，必须不断地拍摄或做些什么，失去了成长的时间。”尽管造星系统培养了杰出的艺人，但也须进行改善。