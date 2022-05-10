《蜘蛛网铁道》- 都明学 (音)

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我们取上行李出了火车站，想要搭车去泰川，但直到天黑也没成功。

这时车站保安员过来了。

“明天早上有去井州的火车从平壤来，你们可以坐那车。”

第二天上午，开往井州的火车真的来了。但是没想到又半路杀出了程咬金，旅客专务、车长和列车员知道我们带着三面镜，都意有所图地围了上来。

我们气得火冒三丈。这铁道哪里是国家的动脉，简直就是吸食老百姓鲜血的蜘蛛网嘛！









安州市场上镜台的价格变得那么便宜也不过是这几天的事。我们在路上浪费时间的时候，这个地区三面镜台能卖出好价钱的消息传到了大商人们的耳朵里。他们不坐慢腾腾的火车，而是用卡车装上大量货物，很快地到达目的地，再把它们廉价迅速卖掉。像我们这样的小商贩当然拼不过。





两个人想了好久，最后决定从这里买上玉筋鱼到惠山去卖。他们把5个树脂筒里装满了玉筋鱼，再一次经历了跟来时一样的程序回到了家里。





안주장마당 경대 가격이 그렇게까지 싸진 것도 불과 며칠 전부터였다.

우리가 길에서 숱한 시간을 낭비하는 동안

우려했던 대로 삼면경대가 이 지역에서 돈이 된다는 정보가

혜산의 큰 손들에게 알려진 것이다.

그들은 굼벵이같이 움직이는 열차보다 트럭에 상품을 대량으로 싣고

신속히 이동해 물건들을 싼값에 뿌려버린다.

그러니 우리 같은 개미들이 녹아날 수밖에 없다.





고민 끝에 까나리를 사서 혜산에 팔기로 한다.

커다란 수지통 다섯 개에 까나리를 채우고

올 때와 마찬가지로 복잡한 열차에 시달리며 혜산에 도착했다.









主人公和朋友带着三面镜去卖，回来的时候又买了玉筋鱼打算在惠山卖。但没想到千辛万苦带回来的玉筋鱼变得面目全非,最终还是失败了。他们的失败可以说展现了北韩经济状况的现实。北韩的经济困境，以及在那种情况下出现的资本主义市场以及在这个过程中北韩的官僚们以及机关工作人员的腐败行为，老百姓们在这种压迫下的呻吟等都在小说中有所体现。









第二天，惠山市场上出现了一个女人，她卖的是人们从来没听说过的“新商品”，吸引了不少人的视线。在摊子前的纸上写着“玉筋鱼粉 1公斤5000元”，她还热心地向人们介绍——煮南瓜汤的时候放点会更好吃，做土豆小菜的时候撒一些也会很美味。





这个女人就是我妻子，她出面是想弥补下我亏掉的钱。





考虑到我把一大笔钱变成粉末的“功绩”，妻子收回了之前给我取的绰号“消费指导员”，然后降了一个级别，开始叫我“看家小狗”了。





다음 날 해산 장마당에는 전혀 듣도 보도 못한

‘신상품’을 들고 나온 여인이 나타나 눈길을 끌었다.

종이에 ‘까나리가루 팝니다. 1킬로 5천 원’하고 써놓았는데,

까나리 가루는 호박국 끓일 때 넣어도 좋고,

감자반찬 할 때 뿌려도 좋고, 하며 열심히 팔았다.





내가 망친 돈을 회복하려 아내가 나선 것이었다.





그리고 아내는 목돈을 가루로 전변시킨 내 공적을 참작해

이날부터 ‘소비지도원’이라 부르던 별명을 취소하고,

‘멍멍이’로 하향 조정해 주었다.









作者 都明学（音 도명학 1965. 北韩两江道惠山북한 ~ ) 通过韩国小说家协会月刊《韩国小说》登上韩国文坛