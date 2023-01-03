《万岁前》中 廉想涉

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走过一条散发着又腥又臭刺鼻气味的沟渠，眼前出现一条绵延到海边的窄窄的小巷子。随意搭建起来的简陋日式两层楼房看起来并不像是韩国人的家，但从这扇门那扇门进进出出的却都是韩国人。一看就知道，这都是些在港口常见的做各种七零八碎营生的地方。





我又走到了大街上，见到巷子就往进走，想找找看有没有地方可以吃顿饭，因为我特别想吃辛奇。但是找了半天，没有看到一间好像韩国人的房子。可笑的是，在这块并不大的地方，无论是大街，还是小巷，路上见到的人大部分都是韩国人。





“到底这些人到了晚上会到哪里去呢？”带着这样的疑问，我不由得思考起这些可怜的白衣百姓的命运。









被小瞧也比挨揍强！说得也有道理。装疯卖傻或者耍点小聪明，只要对方笑了就能逃过一劫。恐惧、戒备、虚伪、屈服……隐藏在这些后面忍辱偷生，是韩国人最有利的方法，也是最贤明的处世之道。





实际上，我们的这种生活哲学并不是今天才领悟到的，在长期的封建统治和官僚专制下，积累了越来越多污垢的硬壳，而那硬壳的深处，就是我们现在的生活。





천대를 받아도 얻어맞는 것보다는 낫다!

그도 그럴 것이다.

미친 체하고 어리광 비슷한 수작을 하거나 어떻게든 저편을 웃기기만하면

목전에 닥쳐오는 핍박은 면할 것이다.





공포, 경계, 가식, 굴복, 비굴...

이러한 모든 것에 숨어사는 것이 조선 사람의 가장 유리한 생활 방도요, 현명한 처세술이다.

실상 생각하면 우리의 이러한 생활 철학은 오늘에 터득한 것이 아니요,

오랫동안 봉건적 성장과 관료 전제 밑에서 더께가 앉고 굳어빠진 껍질이지마는

그 껍질 속으로 점점 더 파고들어 가는 것이 지금의 우리 생활이다.









主人公最早踏上的韩国的土地就是釜山，但那里的情景让他不由得发出深深的叹息。因为自己记忆中的祖国了无踪影，不仅仅是建筑，甚至连饭店都全部变成了日式的。看当时釜山的照片会发现，那里真的就像是日本的一座城市，韩国经历了相当多的变化。









这是公共墓地！是生活在公共墓地，却在担心死后被埋在公共墓地里的百姓们！这是蝇蛆翻滚的墓地，所有的人都是蝇蛆。你是蝇蛆，我也是蝇蛆。在那其中进化论的所有条件也会一秒都不会间断地进行吧！有生存竞争，有自然淘汰，还有相互比较和争夺。但是迟早蝇蛆都会被完全分解，变成元素，变成灰尘，进入我的嘴巴、你的鼻子，你和我死后又变成蝇蛆，再变成元素或者灰尘。妈的，都去见鬼吧，倒下吧，完全腐朽掉吧！不管是腐烂，还是坍塌，只要这两者都走到尽头，其中应该会有至少有点用的家伙出现吧。





‘공동묘지다!

공동묘지 속에서 살면서 죽어서 공동묘지에 갈까 봐

애가 말라 하는 갸륵한 백성들이다!

구더기가 득시글득시글 거리는 무덤속이다

모두가 구더기다. 너도 구더기, 나도 구더기다.





그 속에서도 진화론적 모든 조건은 한 초 동안도 거르지 않고 진행되겠지!

생존경쟁이 있고 자연도태가 있고,

네가 잘났느니 내가 잘났느니 하고 으르렁댈 것이다.

그러나 조만간 구더기는 낱낱이 해체가 되어서

원소가 되고, 흙이 되어서 내 입으로 들어가고 네 코로 들어갔다가,

네나 내가 거꾸러지면 미구에 또 구더기가 되어서

원소가 되거나 흙이 될 것이다.

에엣! 뒈져라! 움도 싹도 없이 스러져 버려라!

망할 대로 망해 버려라!

사태가 나든지 망해 버리든지 양단간에 끝장이 나고 보면

그 중에서 혹은 조금이라도 쓸모 있는 나은 놈이 생길지도 모를 것이다.’









作者 廉想涉（염상섭，首尔人，1897.8.30.~1963.3.14.），1921年发表短篇小说《标本室里的青蛙》（표본실의 청개구리）步入文坛。