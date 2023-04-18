ⓒ Hodu&U Entertainment职业：演员

生日：1994年6月10日

出生地：江原道江陵

血型：B

身高：178cm

MBTI：ESFP

学历：韩国艺术综合学校表演系

出道：电视剧《神的测验：重启》（2018）

其他中文译名：姜有锡





姜有皙本名为姜信哲，艺名“有皙”是取两个汉字字义而取，即“成为内心充满明朗的人”之意，这一艺名也在某种程度上反映出了姜有皙的开朗、阳光的性格。姜有皙父母原本反对他做演员，因此直到高三时他才有机会利用周末从家乡江原道江陵来到首尔的表演培训班学习表演。姜有皙第一次高考失利后，决心为演员梦想复读，并独自一人迁居首尔备考，最终如愿进入韩国艺术综合学校学习。同时，姜有皙选择了尽早入伍服兵役，这一决定也提前解决了成名后的“军白期”担忧。退伍后，姜有皙也重新思考了表演的意义，并决心将演员作为一生的职业，于是他也加倍学习。24岁时姜有皙虽然加入了经纪公司，却也经历了无数次试镜落选，但他始终坚持，终于在2018年得到了《神的测验：重启》的参演机会，正式出道。姜有皙凭借努力和天分，仅在几年之后便拿到了饰演男二的机会。声名大噪的奈飞韩剧《末日骑士》更是成为他演艺事业新的转折点。





代表作品：

·电视剧

《末日骑士》（2023）

《法钱》（2023）

《怪奇大厦 : The Original》（2021）

《新光男高学生会》（2021）

《启动了》（2020）

《结过一次了》（2020）

《浪漫医生金师傅2》（2020）

《请融化我》（2019）

《神的测验：重启》（2018）

·电影：

《马屁精》（2022）

《怪奇大厦》（2021）

《求职者们》（2020）