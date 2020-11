Biden Menangkan Pilpres AS, Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Korsel?

ⓒ YONHAP News

Pilihan warga negara Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020 ini adalah Joe Biden dari Partai Demokrat AS. Dia pada akhirnya terpilih sebagai presiden AS ke-46. Meskipun Korea Selatan akhirnya bisa terbebas dari “Trumpnomics” yang menekankan proteksionisme, namun “Bidenomics” juga mementingkan AS dan hendak melepaskan diri dari China, sehingga kondisi Korea Selatan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap luar negeri diperkirakan tidak akan terlalu membaik.





Joe Biden dianalisis akan membawa pengaruh yang baik pada ekonomi Korea Selatan. Biden menyatakan akan mengeluarkan banyak anggaran secara aktif untuk menstimulus ekonomi. Jika rasio pertumbuhan ekonomi AS meningkat, perdagangan global juga turut meningkat dan ekspor Korea Selatan juga membaik. Dia merasa lebih positif pada perdagangan bebas daripada Trump. Terutama langkah ekonominya terhadap China diperkirakan akan berjalan sebagai koalisi dengan negara aliansi terhadap China. Oleh karena itu, Korea Selatan bisa menghadapi situasi yang dipaksa untuk memilih satu pihak antara AS dan China.





Biden pada tanggal 4 November waktu setempat, menyatakan dia akan kembali bergabung ke dalam Persetujuan Paris 77 hari lagi atau hari pertamanya dilantik sebagai presiden. Tekad Biden terhadap kebijakan ramah lingkungan cukup kuat. Presiden Trump mengatakan dirinya tidak setuju dengan hasil pilpres kali ini dan mengatakan adanya kecurangan pada penghitungan suara. Walaupun Biden dikonfirmasi menang dalam pilpres kali ini, kontroversi tampaknya akan terus berlangsung. Jika kondisi tersebut berkepanjangan, ketidakpastian yang seharusnya membaik setelah pilpres malah membesar dan hal itu tentunya akan berpengaruh negatif pada ekonomi global.





Situasi yang dihadapi Biden dapat dikatakan cukup serius. Belum dapat diketahui apakah dia dapat memecahkan kesulitan ekonomi AS yang terguncang akibat COVID-19. Di dalam pemilihan Kongres AS, jika Partai Republik AS terus mendominasi Senat AS, kebijakan Biden tidak bisa diloloskan di Kongres AS. Jika vaksin COVID-19 dikomersialisasikan dan stimulus AS disediakan dengan tepat, pertumbuhan ekonomi AS akan membaik dan ekonomi global juga bisa kembali ke level sebelum COVID-19 merebak. Korea Selatan harus menyediakan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi era Biden dan menghadapi perubahan pasar global.