Film 'The Roundup: Punishment' Akan Tayang di Bioskop Bulan April

Photo : KBS News

Film Korea Selatan 'The Roundup: Punishment' akan mulai tayang di bioskop pada tanggal 24 April mendatang.Film yang lebih dulu dipublikasikan pada tanggal 15 Februari lalu di Festival Film Internasional Berlin akan ditayangkan untuk pertama kali di Korea Selatan melalui laporan produksi film pada hari Senin (11/03). Dalam pengumuman tersebut turut hadir sang aktor utama Ma Dong-seok, sutradara Heo Myung-haeng, aktor Kim Mu-yeol yang berperan sebagai villain Baek Chang Ki, Park Ji-hwan yang berperan sebagai Jang Yi-soo, dan beberapa pihak lain yang terlibat.Film tersebut menceritakan tentang aksi seorang detektif bernama Ma Seok-do yang melakukan investigasi terhadap kelompok judi online ilegal.Film 'The Roundup: Punishment' menyajikan lebih banyak aksi dan komedi jika dibandingkan dengan beberapa serial sebelumnya, serta peran aktor Kim Mu-yeol yang sangat menonjol.Sementara itu, peran Jang Dong-cheol yang mengambil bagian dalam aksi perjudian ilegal sebagai seorang yang genius di bidang teknologi informasi, diperankan oleh aktor Lee Dong-hwi, serta Park Ji-hwan yang berperan sebagai Jang Yi-soo menambahkan warna tersendiri dalam film tersebut.Serial pertama film 'The Roundup' yang dirilis sejak tahun 2017 lalu telah ditonton lebih dari 6 juta penonton, serta serial kedua dan ketiga pada tahun 2022 dan 2023 lalu memperoleh popularitas yang luar biasa sebagai film yang telah ditonton oleh 10 juta orang.