GSOMIA終了決定後の韓日関係
2019-08-30
#Artists Search l 2019-09-02
＜BX（ビーエックス）＞リーダー、ラップ
本名：イ･ビョンゴン
生年月日：1998年3月5日
身長/体重：180cm/61kg
＜スンフン＞メインボーカル
本名：キム・スンフン
生年月日：1999年2月26日
身長/体重：181cm/69kg
＜べ・ジニョン＞ボーカル＆ダンス
本名：ベ・ジニョン
生年月日：2000年5月10日
身長/体重：178cm/50kg
＜ヨンヒ＞ボーカル
本名：キム･ヨンヒ
生年月日：2000年2月17日
身長/体重：177cm/59kg
＜ヒョンソク＞ボーカル＆ラップ＆ダンス
本名：ユン･ヒョンソク
生年月日：2001年9月8日
身長/体重：186cm/64kg
デビュー：2019年7月
公式サイト：c9ent.co.kr/c9boyz/
日本公式サイト：cix-official.jp/
ツイッター：twitter.com/CIX_official
日本ツイッター：twitter.com/CIX_JP_Official
インスタグラム：www.instagram.com/cix.official/
フェイスブック：www.facebook.com/CIXofficial/
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCuaslC77K-NmCy8Xwk7x0hA
5人組ボーイズグループ、CIX。
グループ名のCIXは「Complete In X」の略。5人の未知数のメンバーが一緒に集まった時に初めて完成される「未知数の完成」という意味が込められている。メンバーのべ・ジニョンはプロジェクトグループ、Wanna One出身。
＜Mini Album＞
1st『HELLO Chapter 1. Hello, Stranger』（2019年7月）
「Movie Star」
2019-08-30
2019-09-01
2019-09-03