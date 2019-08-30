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CIX

#Artists Search l 2019-09-02


＜BX（ビーエックス）＞リーダー、ラップ 

本名：イ･ビョンゴン 

生年月日：199835 

身長/体重：180cm/61kg 

 

＜スンフン＞メインボーカル 

本名：キム・スンフン 

生年月日：1999226 

身長/体重：181cm/69kg 

 

＜べ・ジニョン＞ボーカル＆ダンス 

本名：ベ・ジニョン 

生年月日：2000510 

身長/体重：178cm/50kg 

 

＜ヨンヒ＞ボーカル 

本名：キム･ヨンヒ 

生年月日：2000217 

身長/体重：177cm/59kg 

 

＜ヒョンソク＞ボーカル＆ラップ＆ダンス 

本名：ユン･ヒョンソク 

生年月日：200198 

身長/体重：186cm/64kg 

 

デビュー：2019年7月 

 

公式サイト：c9ent.co.kr/c9boyz/ 

日本公式サイト：cix-official.jp/ 

ツイッター：twitter.com/CIX_official 

日本ツイッター：twitter.com/CIX_JP_Official 

インスタグラム：www.instagram.com/cix.official/ 

フェイスブック：www.facebook.com/CIXofficial/ 

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCuaslC77K-NmCy8Xwk7x0hA


5人組ボーイズグループ、CIX。 

 

グループ名のCIXは「Complete In X」の略。5人の未知数のメンバーが一緒に集まった時に初めて完成される「未知数の完成」という意味が込められている。メンバーのべ・ジニョンはプロジェクトグループ、Wanna One出身。


＜Mini Album＞ 

1stHELLO Chapter 1. Hello, Stranger』（2019年7月） 

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