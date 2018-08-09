Обновление соглашения о свободной торговле РК - США

Угроза применения американскими властями высоких таможенных пошлин на импортные автомобили и автозапчасти затруднит обновление южнокорейско-американского соглашения о свободной торговле. Как сообщила газета Wall Street Journal, Национальное собрание РК может не утвердить пересмотренное соглашение, если Вашингтон не освободит Сеул от 25-процентных тарифов на его автомобили, ввозимые в США. Вашингтон впервые пересмотрел соглашение о свободной торговле с РК при президенте Дональде Трампе, и оно может служить шаблоном для обновления подобных соглашений с другими странами. Дональд Трамп намерен ввести 25-процентные тарифы на импорт автомобилей и запчастей по соображениям национальной безопасности в соответствии со статьёй 232 Закона о расширении торговли от 1962 года.

В марте нынешнего года власти РК и США окончательно согласовали изменения в соглашение о свободной торговле и о регулировании объёма импорта южнокорейской стали в США. Сеул согласился вдвое увеличить импорт американских автомобилей. В соответствии с новыми соглашениями, американские производители смогут продавать на территории РК до 50 тыс. автомобилей в год. Это вдвое больше, чем по действующему соглашению. Помимо этого, стороны договорились, что Сеул сможет продолжить расширять свой авторынок в США, однако срок действия 25-процентного тарифа на корейские пикапы будет увеличен с 2021 до 2041 года. Ожидалось, что США взамен на эти уступки полностью исключат РК из списка стран, на которые будут распространяться тарифы на импорт стали и алюминия. Если учесть историю переговоров об обновлении соглашения о свободной торговле, то можно прогнозировать, что введение высоких таможенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей южнокорейского производства помешает утверждению изменений в торговое соглашение Национальным собранием РК.