Изменения в режиме санкций в отношении КНДР

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Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил механизм предоставления гуманитарных изъятий из ограничительных мер, установленных принятыми ранее резолюциями Совбеза. Он предоставляет странам-членам ООН, неправительственным и международным организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью в КНДР, возможность обращаться в Комитет по санкциям с запросом на изъятие конкретных товаров из санкционных списков. В запрос должен входить конкретный перечень товаров, которые планируется поставить получателю в течение последующих шести месяцев, дата и маршрут поставки. Должны быть также раскрыты финансовые операции, связанные с передачей помощи.

Ситуацию комментирует научный сотрудник Института проблем воссоединения господин О Гён Соп.