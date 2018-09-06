Система освобождения от военной службы в РК

В РК система освобождения спортсменов от военной службы появилась в 1973 году, когда был принят соответствующий закон. Это своего рода награда для выдающихся спортсменов, прославивших страну своими успехами. Она воспринималось в обществе нормально, учитывая невысокий уровень отечественного спорта на тот момент. Первым, согласно закону, от службы был освобождён борец Ян Чжон Мо, который на Монреальской Олимпиаде 1976 года завоевал первое в истории страны олимпийское золото. Но с ростом уровня южнокорейских спортсменов начались споры по поводу справедливости системы, что связано с увеличением количества получателей вышеуказанных льгот. В закон неоднократно вносились поправки, расширявшие критерии освобождения от военной службы. В 1990 году были внесены последние исправления. Льготами мог воспользоваться спортсмен, занявший от первого до третьего места на Олимпиаде и первое место на Азиатских играх.





Главные споры идут вокруг того, что закон многое не учитывает. К примеру, не засчитываются достижения спортсменов на мировых чемпионатах, которые по уровню гораздо выше Азиатских игр. Также не уделено внимание ситуации с такими дисциплинами, как лёгкая атлетика и плавание, в которых получение призового места является очень сложной задачей. Напротив, в футболе, бейсболе и других популярных видах спорта освобождение от военной службы встречается довольно часто. К примеру, на этот раз 29 из 42 участников Азиатских игр, претендующих на получение данных льгот, это футболисты и бейсболисты, которые, к тому же, получают высокую зарплату. Указывается и на отсутствие льгот для известных личностей в сфере массовой культуры. Другими словами, система нуждается в изменениях.



