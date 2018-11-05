Радио Романс (7) 그럴 리가
2018-11-05
#Культурная афиша l 2018-11-01
Скоро наступит зима, но будет совсем не холодно из-за нешуточных страстей между главными героями!
Это что же получается, мой дедушка - президент компании?!
Ян Нам Чжин, простой парниша из деревни в один день становится членом богатой и влиятельной семьи.
Между ним и Чхве Си У, с самого рождения купающегося в роскоши, возникает феерическая борьба за владение огромной корпорацией.
Путь на вершину корпорации Хёнган совсем не прост. Сможет ли Ян Нам Чжин отстоять свою любовь и мечту?
Начинается интересная, захватывающая и приятная история о людях, выбирающих путь к своей мечте!
Ян Нам Чжин (роль исполняет Пак Юн Чжэ)
Хан Сын Чжу (роль исполняет Со Хё Рим)
Чхве Си У (роль исполняет Кан Тхэ Сон)
Чон Чжин А (роль исполняет Чин Е Соль)
"Единственный шанс в жизни!"
Первая трансляция состоится 5 ноября в 20:25 минут / трансляция еженедельно с понедельника по пятницу в 20:25 (всего 120 серий)
2018-11-05
2018-11-02
2018-11-05