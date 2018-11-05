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Новый сериал телеканала KBS 1 "Посторонись, судьба"

#Культурная афиша l 2018-11-01

Скоро наступит зима, но будет совсем не холодно из-за нешуточных страстей между главными героями!


Это что же получается, мой дедушка - президент компании?!


Ян Нам Чжин, простой парниша из деревни в один день становится членом богатой и влиятельной семьи.

Между ним и Чхве Си У, с самого рождения купающегося в роскоши, возникает феерическая борьба за владение огромной корпорацией.


Путь на вершину корпорации Хёнган совсем не прост. Сможет ли Ян Нам Чжин отстоять свою любовь и мечту?


Начинается интересная, захватывающая и приятная история о людях, выбирающих путь к своей мечте!



Ян Нам Чжин (роль исполняет Пак Юн Чжэ)

Хан Сын Чжу (роль исполняет Со Хё Рим)

Чхве Си У (роль исполняет Кан Тхэ Сон)

Чон Чжин А (роль исполняет Чин Е Соль)



"Единственный шанс в жизни!"


Первая трансляция состоится 5 ноября в 20:25 минут / трансляция еженедельно с понедельника по пятницу в 20:25 (всего 120 серий)


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