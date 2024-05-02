Производство крупного бизнеса растёт, а малого и среднего падает

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Южнокорейская экономика в значительной степени зависит от производства полупроводников, и данный фактор приводит к увеличению разрыва между крупными компаниями и малым и средним бизнесом. Это подтверждают данные национального статистического управления о том, что в первом квартале 2024 года производство крупных компаний выросло почти на 8% в годовом исчислении, а на предприятиях малого и среднего бизнеса оно сократилось. В частности, по итогам первых трёх месяцев текущего года индекс производства крупных компаний составил 111,1 пункта, что на 7,9% больше, чем за тот же период 2023 года. Аналогичный показатель малого и среднего бизнеса снизился на 2% до 94,3 пункта. Столь сильный контраст объясняется завышенной ролью полупроводникового сектора в экономике, деятельность которого во многом являются движущей силой экспортной отрасли. Полупроводники составляют почти пятую часть южнокорейского экспорта.