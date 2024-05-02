Спикеры парламентов стран MIKTA встретились в Мексике

Photo : YONHAP News

6 мая в Мехико состоялась 10-я по счёту встреча спикеров парламентов стран-членов объединения пяти стран MIKTA - Мексики, Индонезии, РК, Турции и Австралии. Кроме спикера Национального собрания Ким Чжин Пхё, в состав южнокорейской делегации входили парламентарии от правящей партии Сила народа Чо Хэ Чжин, Ким Сон Вон и Пэ Хён Чжин, от крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро Пак Ён Чжин, а от партии Новое будущее Хон Ён Пхё. Выступая на встрече, спикер южнокорейского парламента заявил, что из-за конкуренции за гегемонию в мире США, Китай и Евросоюз не могут в полной мере реализовать свой лидерский потенциал. На этом фоне MIKTA может внести вклад в стабилизацию мирового сообщества с помощью наращивания сотрудничества, - добавил он. Участники встречи обсудили вопросы защиты прав мигрантов, обменов в целях устойчивого развития и процветания, гендерного равенства, формирования мира посредством диалога.