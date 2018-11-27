Появление «младших братьев группы BTS»

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Продюсерская компания «Биг Хит Энтертейнмент» (далее «Биг Хит») запустит новый мужской проект впервые за 6 лет. По информации газеты «Спорт Кёнхян», «Биг Хит» представят новую мужскую группу из пяти участников уже в начале следующего года. Название группы, их музыкальный стиль и концепция пока неизвестны, однако сам факт появления новой группы, так называемых «младших братьев» коллектива BTS, которые на данный момент завоевывают десятки миллионов поклонников по всему миру и не успевают собирать престижные награды, не может не интриговать. Напомним, компания «Биг Хит» была создана в 2005 году, с тех пор она занимается созданием музыки, продвижением артистов, выпуском альбомов и другим родом развлекательной деятельности. В 2013 году «Биг Хит» отыскали и раскрыли талант BTS. Прибыль компании за прошлый год составила около 92,4 миллионов долларов США, что является их максимальным показателем.