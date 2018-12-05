Глава 7. Хо Сэн Вон создал новую страну (5)

На следующий день его корабль был готов к отплытию и немедленно отправился в море. Когда корабль оказался в открытом море, Хо Сэн Вон принял решение оставить половину заработанных денег на японском острове: «500 тыс. нян мне должно хватить. Не стоит иметь так много денег». Когда корабль добрался до Чосона, наш герой раздал деньги людям, которые уплыли вместе с ним: «Вам стоит вернуться в свой родной город. Думаю, что этих денег будет достаточно, чтобы жить счастливо в этой стране».

После расставания с ними учёный Хо снова отправился в путешествие по стране. Однажды он встретил бабушку, которая горько плакала, ударяя лбом землю. Хо Сэн Вон не понял, почему она так горько рыдала: «В чём дело, госпожа? Расскажите, что с вами». Когда он приблизился к ней и спросил о причине душевной боли бабушки, она остановила слёзы и взглянула на него: «Господин, будьте добры, помогите мне. В стране больше трёх лет продолжается ужасная засуха. Из-за этого в нашей семье нет никакого продовольствия. В результате длительного голодания моя сноха и старший внук погибли. А мой сын сошёл с ума и ушёл из дома. Уже несколько недель прошло с тех пор, как он покинул дом. Он так и не вернулся и у меня остался младший внук. Он является единственной моей надеждой». Бабушка вздохнула и продолжала говорить: «Серьёзная проблема возникла совсем недавно. Дело в том, что государство потребовало от моего внучонка нести военную обязанность. Но, поскольку он совсем маленький, он не может служить в армии. Чтобы освободить его от воинской повинности, нам нужно внести в казну пять рулонов конопляной ткани. Где нам их взять? У нас нет денег даже на еду. Помогите, пожалуйста, господин! Без моего внучка мне лучше умереть».

Услышав эту историю, Хо Сэн Вону стало жалко бабушку. Оказалось, что в системе регионального управления существует множество дыр. Региональная администрация требует заплатить налог или внести товар в казну от тех, кого уже нет в живых или не может служить в армии. Среди жертв были дети и пожилые. Наш герой дал бабушке 100 нян, чтобы она могла заплатить налог. Везде, где побывал Хо Сэн Вон, ему встречались люди, которые страдали от дикого произвола, насилия и взяточничества чиновников. Каждый раз, когда он встречался с такими людьми, он помогал своими деньгами. Спустя несколько месяцев, в кармане нашего героя осталось лишь 100 тыс. нян. Посмотрев на них, Хо Сэн Вон вспомнил богатого торговца по фамилии Пён, который занял ему денег.