Компания-производитель косметики LG Household & Health Care

© LG Household & Health Care

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией-производителем косметики LG Household & Health Care (LG생활건강). С подробностями – начальник отдела общественных связей компании г-жа Им Тхэ Ын.





Среди продуктов брэнда природной ферментации «su:m 37 градусов» от компании LG Household & Health Care есть разработка, в котором заложена суть этого брэнда. Это su:m Secret Essence. Она появилась на рынке 10 лет назад. Теперь к данной линейке добавились ещё три продукта, и их общее количество насчитывает 11 единиц. Все они от начала до конца насыщают кожу энергией природной ферментации, помогая коже восстановить прежнюю силу и баланс.





Компания LG Household & Health Care представила новинки в рамках линейки Secret Essence, которая является отражением философии компании, направленной на создание косметики, позволяющей вернуть коже естественную силу. Основатель LG Group г-н Ку Ин Хо, получив в 1945 году разрешение от американского военного руководства, открыл первую в стране внешнеторговую компанию «Чосон Хынопса» и приступил к производству косметики. Он верил, что эта отрасль будет существовать вечно, как и стремление человека к красоте. Первой разработкой стал крем Lucky, который хорошо продавался, сделав вызов пусанскому рынку косметики, который на тот момент был занят импортной продукцией. В 1947 году была создана компания «Лаки хвахак конопса». Именно она стала прародительницей LG Group. С того момента компания приступила к производству мыла, зубной пасты, шампуней и бытовой химии. В прошлом году Forbes поставила LG Household & Health Care на 27-ое место в рейтинге ста инновационных компаний. Сегодня наибольшие успехи компания показывает в сфере косметики.





© LG Household & Health Care

Среди наиболее представительных брендов LG Household & Health Care есть линейка королевской косметики – The History of whoo. В её основе рецепты традиционной медицины. Этот брэнд продемонстрировал небывалую популярность, сумев достичь продаж в 2 трлн вон или примерно 1 млрд 800 млн долларов. Свою роль сыграл маркетинг, взявший за основу концепцию королевской подачи и соответственного дизайна. Среди продуктов этой линейки много популярных наименований. Но наиболее представительным является Ja Saeng Essence.





В прошлом году компания LG Household & Health Care поставила новый рекорд среди отечественных компаний. Продукция линейки The history of whoo впервые достигла продаж объёмом 2 трлн вон или 1 млрд 800 млн долларов. В 2016 году продажи составили 1 трлн вон. Ожидается, что успех The history of whoo продолжится благодаря новой разработке su:m 37.





Su:m 37 - это функциональная косметика, в которой заложена сила природы, выраженная в ферментации. Она передаёт коже здоровую энергию растений, соблюдая концепцию ферментации, подразумевающую ожидание и усилия времени. В LG Household & Health Care есть исследовательская группа, которая занимается особыми веществами и составами. Именно там зародилась идея применять преимущества принципа ферментации не только в пищевой отрасли, но и в косметике. Выяснилось, что при этом полезные вещества передаются коже более стабильно, гораздо лучше происходит усвоение и проявление свойств. После этого были проведены тесты с тысячами растений. Были опробованы и разные способы ферментации.





В 2007 году компания LG Household & Health Care запустила продукт с новой концепцией естественной ферментации. Для укрепления своей позиции на заполненном рынке компания пошла на максимальное увеличение полезных веществ в составе своей продукции, что позволило уменьшить частицы веществ и улучшить их усвоение кожей. Для достижения успеха было приложено немало усилий. В поисках лучших полезных веществ для организма компания потратила немало времени. Были проанализированы около пятисот растений с выдающимися свойствами, которые были собраны со всего мира. 80 из них отобрано в качестве основных ингредиентов. Такие усилия принесли свои плоды в виде огромных продаж. Компания продолжает работу, думая о будущем.





© LG Household & Health Care

Как мы говорили выше, одним из представительных брендов компании LG Household & Health Care является The history of whoo. Su:m - это линейка с совершенно другой концепцией. Люди, желающие продукцию более высокого уровня с оттенком роскоши, выбирают The history of whoo. Те кто стремится к более естественному, к чистым и здоровым ощущениям, часто выбирают su:m 37. Эти два брэнда отличаются друг от друга и могут расти разными путями. Whoo развивается по своему, а su:m поддерживает его, сосредотачивая внимание остальных клиентов. Мы считаем, что это и есть двигатель нашего дальнейшего роста.





Компания LG Household & Health Care расширяет границы рынка косметики, открыв новую уникальную категорию природной ферментации. Эта компания всегда делала новые вызовы, пытаясь внести вклад в укрепление здоровья и красоты человека. Сегодня она держится на одном уровне с тремя крупнейшими в мире брэндами дорогой косметики – Lancome, Shiseido, Estee Lauder.