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Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)

#Новости шоу-бизнеса l 2019-03-07


Жанр: драма

Режиссер: Чхве Чхан Хван

В ролях: Квак Мин Гю, Ким Си Ын, Ю Чжи Ён и др.

Премьера: 7 марта 2019 года

Ограничение: детям старше 12-ти лет


У главного героя Мин Гю есть мечта стать DJ Мингусом! 

А пока что он перебивается подработками. 

Главная героиня Си Ын хочет стать артисткой, 

а пока работает помощиницей инструктора. 

Либо и сегодня живёшь трусливо либо перед завтрашним днём испытываешь страх.

Вот такава жизнь молодых людей этого поколения.

«А ты как поживаешь в эти дни?»

Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)
Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)
Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)
Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)
Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)
Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)
Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)
Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)
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