Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)

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В РК появятся ещё три малобюджетные авиакомпании
2019-03-06
#Новости шоу-бизнеса l 2019-03-07
Жанр: драма
Режиссер: Чхве Чхан Хван
В ролях: Квак Мин Гю, Ким Си Ын, Ю Чжи Ён и др.
Премьера: 7 марта 2019 года
Ограничение: детям старше 12-ти лет
У главного героя Мин Гю есть мечта стать DJ Мингусом!
А пока что он перебивается подработками.
Главная героиня Си Ын хочет стать артисткой,
а пока работает помощиницей инструктора.
Либо и сегодня живёшь трусливо либо перед завтрашним днём испытываешь страх.
Вот такава жизнь молодых людей этого поколения.
«А ты как поживаешь в эти дни?»
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-03-06
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