Мир, в котором я живу (내가 사는 세상/Back from the Beat, 2019)





Жанр: драма

Режиссер: Чхве Чхан Хван

В ролях: Квак Мин Гю, Ким Си Ын, Ю Чжи Ён и др.

Премьера: 7 марта 2019 года

Ограничение: детям старше 12-ти лет





У главного героя Мин Гю есть мечта стать DJ Мингусом!

А пока что он перебивается подработками.

Главная героиня Си Ын хочет стать артисткой,

а пока работает помощиницей инструктора.

Либо и сегодня живёшь трусливо либо перед завтрашним днём испытываешь страх.

Вот такава жизнь молодых людей этого поколения.

«А ты как поживаешь в эти дни?»