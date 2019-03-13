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Дата рождения: 24 октября 1986 г.

Место рождения: Республика Корея, г. Пусан

Дебют: фильм [Сони], 2011 г.





Ким Сэ Бёк – корейская киноактриса. Начинала свою карьеру с эпизодических и второстепенных ролей в различных фильмах и сериалах. В 2012 году сыграла свою первую главную роль в драме «Бесструктурные вещи» (줄탁동시), а в 2015 году исполнив роль в малобюджетном независимом кино «Фантазия одного лета» (한여름의 판타지아), Ким Сэ Бёк стала узнаваемой актрисой и была номинирована сразу на три кинопремии. В 2017 году она исполнила главную женскую роль в фильме «Первый круг» (The First Lap), который номинировался на приз кинофестиваля в Локарно. В 2018 году она сыграла одну из главных ролей в фильме известного режиссера Хон Сан Су «Трава» (풀잎들). А в 2019 году Ким Сэ Бёк обрела еще большую известность - благодаря роли Ким Хян Хва в исторической драме «История Ю Гван Сун» (항거: 유관순 이야기).