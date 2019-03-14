США хотят диалога с КНДР, не снижая давления 

США продолжают оказывать давление на КНДР. При этом степень нажима контролируется, что подтверждает желание продолжать диалог. В Вашингтоне свою позицию по Северу определили такими ключевыми словами как «полная денуклеаризация», «Ёнбён Plus Alpha» - закрытие не только комплекса Ёнбён, но и всех ядерных объектов, а также выражение «Total Solution» - отмена санкций в обмен на полное закрытие ядерной и ракетной программ КНДР. В активном волеизъявлении принимают участие спецпредставитель США по вопросам КНДР Стивен Бигэн и госсекретарь Майкл Помпео. В КНДР фиксируются признаки активности на ракетном полигоне Сохэ. Судя по всему, стороны готовят рычаги давления на случай трудностей на переговорах.

13 марта правительство США представило ежегодный доклад о правах человека в мире. За день до этого был опубликован доклад комитета Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР, в котором отмечены многочисленные случаи нарушений санкций. Можно сказать, что оба эти документа, являясь ежегодными, просто появились в установленный срок. Но их значение было бы другим, если бы на саммите в Ханое сторонам удалось достичь договорённости. Сегодня эти доклады, наряду с заявлениями Майкла Помпео и Стивена Бигэна, являются средствами давления на Север. США давят на «ахиллесову пяту» КНДР, которой являются санкции и проблема прав человека. Майкл Помпео выразил мнение, что Пхеньян и впредь будет воздерживаться от ядерных и ракетных испытаний, тем более, что северокорейский лидер Ким Чон Ын шесть раз обещал отказаться от ядерной программы. Он также добавил, что «на словах всё легко», но США хотят видеть реальные действия.

В докладе о правах человека США продемонстрировали сдержанность. В докладе 2017 года указывалось, что северяне сталкиваются с жестокими нарушениями своих прав. Но на этот раз в описании случаев нарушений прав человека в КНДР больше использовались не данные, собранные правительством, а свидетельства профильных организаций и СМИ. Конечно, ответственность северокорейских властей всё же была озвучена. Это такие выражения как «незаконные убийства и исчезновения людей, за которыми стоит северокорейское правительство», «пытки в государственных органах». Другими словами, США напомнили о наличии проблемы прав человека в КНДР, однако обошлись без прямых и жёстких высказываний, как это было прежде. Доклад комитета Совбеза ООН по санкциям в отношении КНДР вновь поставил во главу угла санкционное давление. Но в докладе по правам человека был продемонстрирован более мягкий подход. Таким образом, для Севера это послание о том, что США оставляют дверь для диалога, одновременно предостерегая от возвращения на путь провокаций.







