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Александр Ендза из города Лида, Гродненской обл., Белоруссии, часть 2

#Вы в эфире l 2019-04-07

Воскресный журнал

Краткое содержание выпуска

#Знакомство с Александром Ендза в рамках занимательной беседы 

#История знакомства со Всемирным радио KBS

#Радио и нумизматика – отдых для души

#Самое время собрать берёзовый сок 

#Отличные знания Александра о корейской музыке 

#Живи с позитивом


Фотовыставка слушателя Александра Ендзы

- "Белые кораблики" на озере у дачи.

- Мои крокусы в огороде.

- Зеленые медведи в городе Лида.

- Масленичные мероприятия. Лидский замок.


© Александр Ендза

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