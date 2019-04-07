Александр Ендза из города Лида, Гродненской обл., Белоруссии, часть 2

Золотая моя жизнь (3) 필요 없습니다
2019-04-07
#Вы в эфире l 2019-04-07
Краткое содержание выпуска
#Знакомство с Александром Ендза в рамках занимательной беседы
#История знакомства со Всемирным радио KBS
#Радио и нумизматика – отдых для души
#Самое время собрать берёзовый сок
#Отличные знания Александра о корейской музыке
#Живи с позитивом
Фотовыставка слушателя Александра Ендзы
- "Белые кораблики" на озере у дачи.
- Мои крокусы в огороде.
- Зеленые медведи в городе Лида.
- Масленичные мероприятия. Лидский замок.
2019-04-07
2019-04-07
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-04-08