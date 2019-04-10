Седьмая годовщина дебюта группы 'EXO'!

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8 апреля 2019 года группа 'EXO' и её поклонники со всего мира отпраздновали седьмую годовщину дебюта группы. 8 апреля официальный глобальный фан-клуб 'EXO-L' стал активно распространять эту новость на страницах в Twitter. И уже в час ночи по корейскому времени хэштеги #7YearsWithEXO, #7ogetherWithEXO и #EXO7thAnniversary вошли в ТОП-7 мировых трендов. Герои праздника, исполнители группы 'EXO', конечно, тоже не сидели сложа руки. Подробнее об этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 3 апреля.