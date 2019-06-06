Глава 7. Верный вассал Ким Чжэ Сан (4)

Известие о том, что принц Ми Хэ покинул страну, дошло до японского короля. В сильном гневе король зарычал, как лев: «Как ты смеешь поступать так со мной? Почему ты помог принцу?»

Чжэ Сан ответил: «Я подчиняюсь королю Силла, а не вам. Для меня главное – выполнить желание своего короля, поэтому я так и поступил. Должен ли я рассказать вам об этом?»

Японский король вновь спросил: «Ты сам пришёл ко мне и сказал, что хочешь на меня работать. Тебе стоит следить за языком! Если ещё раз услышу, что ты являешься человеком Силла, то подвергаешься пяти видам наказания. В последний раз дам тебе шанс на жизнь. Тебе нужно лишь сказать, что ты подчиняешься мне!»

Наш герой сказал твёрдым голосом: «Лучше жить собакой или свиньёй Силла, чем стать твоим подчинённым! Лучше подвергаться наказанию в Силла, чем получить жалование от тебя!»

Услышав слова Чжэ Сана, японский король впал в ярость. Он велел слугам содрать кожу с ног предателя и заставил его ходить по срезанным камышам. Король повторил вопрос: «Ты на кого работаешь?»

Ответ Чжэ Сана звучал очень уверенно: «Я работаю на короля Силла».

По приказу короля к ногам нашего героя начали прикладывать раскалённое железо. Процедура повторилась. Король задал такой же вопрос, и ответ Чжэ Сана был таким же.

Вскоре король понял, что никакие пытки не сломят силу духа нашего героя, приказал отправить преступника на остров Мокто и сжечь его живым.

Принц Ми Хэ вернулся на родину. Когда он добрался до Силла, то приказал Кан Гу Рё сообщить королю о своём возвращении. Король Нуль Чжи обрадовался и велел подчинённым встретить своего брата. Семья короля наконец собралась в полном составе. Состоялась величайшая вечеринка, и в честь возвращения Ми Хэ король отпустил всех преступников на свободу. Помимо этого, он присвоил вдове Чжэ Сана высший женский титул «Куктэ Пуин», и дал согласие на брак Ми Хэ с дочерью погибшего вассала.

Люди Силла высоко оценили верность погибшего чиновника в Японии. Имя Ким Чжэ Сана стало известно всей стране, но вдова жила в большом горе. Траур по умершему мужу длился очень долго, и однажды она поднялась с тремя дочерями на вершину горы Чхисуллён, откуда видна Япония. Вдова начала плакать и не смогла остановиться, что привело к её смерти. После смерти женщина стала Чхисульсинмо, богиней горы Чхислуллён, и люди построили в её честь молельню.