В Республике Корея обсуждается повышение пенсионного возраста

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Южнокорейское правительство подняло тему повышения пенсионного возраста. Недавно вице-премьер Хон Нам Ги заявил, что настало время обсудить этот вопрос. Уже в этом месяце власти объявят результаты первого обсуждения. Разобраться в ситуации нам поможет профессор Чхве Бэ Гын (최배근) с экономического факультета университета Конгук.





Структура населения страны быстро меняется. К примеру, численность возрастной группы до 40 лет сокращается, а от 50 и выше растёт. Число людей старше 60 лет увеличивается на 540 тыс. человек в год. Среди людей в возрасте от 15 до 49 лет показатель сокращается на 340 тыс. человек. То есть, работоспособных становится меньше, а пенсионеров больше. К тому же в стране всё более серьёзной проблемой становится низкая рождаемость. Те, кто появился на свет в период бэби-бума с 1955 по 1964 год, быстрыми темпами переходят в категорию пожилых. В этой связи неизбежно растёт социальная нагрузка по содержанию пожилых людей.





Низкая рождаемость и старение общества наносят удар по южнокорейскому обществу быстрее, чем предполагалось. Два года назад началось сокращение количества производительного населения. Ожидается, что до 2023 года его численность сократится на 200 тыс. человек, а после 2025 года сокращение ускорится в два раза. Это вызывает рост коэффициента демографической нагрузки – соотношения трудоспособного населения к населению в возрасте старше 65 лет. В этой ситуации при повышении пенсионного возраста можно ожидать некоторого смягчения нарастающей проблемы.





Повышение пенсионного возраста в итоге приведёт к значительному сокращению финансового бремени правительства и общества на содержание пожилых людей. Если оставить проблему нерешённой, то она может оказать влияние и на состояние финансового рынка. Так, пожилые люди стремятся к стабильному и безопасному вложению своих капиталов. На финансовом рынке наиболее безопасными активами являются не акции, а облигации. Именно в этом направлении может развиваться инвестиционная тенденция. Но тогда сократится спрос на рынке акций. Между тем, снижение социальной нагрузки и предоставление пожилым людям дополнительных возможностей для работы положительно скажется не только в экономическом плане, но и в плане душевного и физического здоровья людей этой категории. Поэтому я вижу повышение пенсионного возраста неизбежным.





Если пенсионный возраст вырастет с нынешних 60-ти до 65-ти лет, то коэффициент демографической нагрузки сократится. Сейчас он составляет 20,4 человека, а будет 13,1 человека. То есть на каждые 100 трудоспособных будет приходиться 13,1 пенсионера. Продолжение экономической активности пожилых людей позволит увеличить потребление и налоговые поступления. Поэтому во многих развитых странах идут в этом направлении. В качестве примера можно привести Японию. Там в 2013 году правительство обеспечило возможность работать до 65-ти лет. Конечно, есть некоторые условия: зарплату сокращают или ограничивают. Однако для применения такой практики нужно согласие общественности, которое достигается далеко не всегда.





Ключевым моментом является то, что при повышении возраста выхода на пенсию откладывается и начало выплаты пенсий. Если обеспечить пожилого человека работой на срок до пенсионного возраста, то недовольства будет меньше. В противном случае человек может остаться просто без средств к существованию. Если не решить данную проблему, правительство неизбежно столкнётся с протестом. Властям следует решить данные моменты. Иначе возникнут конфликты.





Большие опасения вызывает конфликт между поколениями на рынке труда, а также вероятность увеличения бремени компаний на оплату труда. Пенсионный возраст в 60 лет был введён лишь три года назад. В этой связи многие считают преждевременным говорить о дополнительном повышении планки. Профессор Чхве Бэ Гын считает, что при обсуждении такой возможности как минимум следует пересмотреть темпы реализации данной идеи. По его мнению, если повышать пенсионный возраст не сразу на пять лет, а постепенно по полгода или по году, то это может смягчить возможный удар по уязвимым слоям населения. В настоящий момент правительство рассматривает возможность изменения системы начисления зарплат с учётом производительности и навыков людей пенсионного возраста. Однако сама идея повышения возраста выхода на пенсию была поднята на фоне больших социальных проблем, в числе которых слабость системы социального обеспечения пожилых людей и высочайшего уровня безработицы среди молодёжи. Поэтому нужно избрать очень осторожный подход к разрешению ситуации, учитывая все факторы и проводя тесный диалог с общественностью.