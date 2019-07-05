Услуги государственного медицинского страхования продолжают расширяться

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Второго июля министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея опубликовало результаты действия расширенной программы государственное медицинского страхования. Она была введена два года назад по инициативе президента Мун Чжэ Ина с целью построения страны, в которой нет места тревогам о медицинских расходах. Основная суть программы сводится к снижению расходов, не покрываемых государственной медицинской страховкой, для наиболее уязвимых слоёв населения - стариков, детей, женщин, малоимущих. В результате этого нововведения была изменена система оплаты амбулаторных приёмов, а в сферу покрытия страховкой были включены двух- и трёхместные палаты, магнитно-резонансная томография и ультразвуковые исследования.

Согласно данным министерства, в рамках новой системы отмечены 36 млн. обращений в медицинские учреждения. Выгоду почувствовали тяжело больные пациенты: стоимость их расходов сократилась до четверти, а уровень покрытия страховкой в больницах высшего уровня составил в прошлом году почти 70%.

По состоянию на конец мая, стоимость не покрываемых страховкой медицинских расходов снизилась за два года примерно на 1 млрд. 880 млн. долларов. К примеру, с октября прошлого года государственная страховка стала покрывать МРТ, необходимую для диагностирования цереброваскулярных заболеваний. Раньше стоимость этого исследования составляла 565 долларов, а сейчас 150 долларов. Кроме того, в область покрытия государственной страховки включили 421 препарат для проведения химиотерапии и лечения редких заболеваний.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения намерено и дальше продолжать политику расширения зоны действия государственного страхования.