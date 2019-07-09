Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванчжу

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12 июля в городе Кванчжу открылся 18-й чемпионат мира по водным видам спорта. Это крупнейший чемпионат, проводимый когда-либо Международной федерацией плавания, и первый чемпионат, проводимый в Корее. Ранее данное мероприятие проходило лишь в двух азиатских городах - японской Фукуоке в 2001-м году и китайском Шанхае в 2011-м году.

Чемпионат продлится по 28 июля, и его участники борются за награды в 76-ти дисциплинах шести водных видов спорта - плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, хай-давинг и плавание на открытой воде. В плавании разыгрываются 42 комплекта наград, в прыжках в воду – 13, в синхронном плавании - 10. На этот раз в соревнованиях участвует рекордное количество спортсменов – 2.639 человек из 194-х стран. В предыдущих состязаниях в Будапеште в 2017-м году участвовали 2.303 спортсмена из 177-ми стран, а в чемпионате 2015-го года в Казани – 2.413 человек из 184-х стран.

В южнокорейскую команду также вошло рекордное количество спортсменов - 82 человека. Впервые были сформированы женская сборная по водному поло и сборная по плаванию на открытой воде. Надежды возлагаются на пловчиху Ким Со Ён - обладательницу золота Азиатских игр в личном первенстве на дистанции 200 метров, а также на спортсменов Им Да Соль и У Ха Рама.

Проходящий чемпионат привлекает особое внимание, так как это самое главное спортивное событие по водным видам спорта перед Олимпиадой в Токио в будущем году. На чемпионат съехались мировые звёзды. Только из США приехали 18 золотых олимпийских медалистов, в том числе Калеб Дрессел - семикратный чемпион мира 2017-го года. Такое количество наград на одном чемпионате мира завоёвывал только его соотечественник, прославленный спортсмен Майкл Фелпс. Внимание зрителей также приковано к пловчихе из США Кэти Ледеки, которая одерживала победу на трёх чемпионатах подряд на трёх дисциплинах в плавании вольным стилем на дистанциях 400, 800 и 1.500 метров.