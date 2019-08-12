Мун Чжэ Ин выступил с речью по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига

Kim Se-jeong
2019-08-12
#На тему дня: комментарий к главной новости l 2019-08-15
Президент РК Мун Чжэ Ин выступил с посланием к корейскому народу по случаю празднования Дня освобождения Кореи от японского колониального ига. В своём выступлении глава государства затронул тему недавнего торгового конфликта с Японией. Он подчеркнул решительность ответных мер на действия Токио и в то же время важность решения сложившейся проблемы посредством конструктивного диалога. Содержание выступления южнокорейского президента очень важно, именно по нему можно судить о дальнейшей политике в отношении Токио. Акцент на жёсткую критику в адрес Японии свидетельствовал бы об обострении и затягивании конфликта. Мун Чжэ Ин выступил с критикой японского правительства, однако его речь не носила антияпонский характер, была сдержанной и логичной. В выступлении президента не упоминались исторические споры между Кореей и Японией, в частности, проблема сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны.
Южнокорейский лидер сделал акцент на стремлении к диалогу и сотрудничеству. В ходе выступления Мун Чжэ Ин заявил, что анализ истории – это путь к светлому будущему, тем самым подчеркнув важность будущего сотрудничества двух стран. По его словам, Корея протянет руку Японии, если та стремится к налаживанию двусторонних отношений. Особое внимание привлекло упоминание о летних Олимпийских играх в Токио в следующем году. В последнее время были некоторые беспокойства о возможном бойкоте Кореей Олимпийских игр в Японии. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что столь важное событие мирового масштаба повысит шанс восстановить дружественные отношения с Японией. Также президент предостерёг от эмоционального реагирования на политику Токио и призвал к сохранению дружественных отношений между двумя народами.
Мун Чжэ Ин представил видение о создании страны, устои которой никто не сможет пошатнуть. Как заявил президент, в сложившейся ситуации РК может стать экономически более развитой страной и превзойти в этом плане Японию. Мун Чжэ Ин подчеркнул ответственность в вопросах объединения двух Корей, достижения мира на Корейском полуострове и в то же время высокую обороноспособность страны в условиях, когда Север проводит ракетные запуски. В прошлый четверг, выступая на заседании Национального консультативного совета по вопросам экономики, Мун Чжэ Ин заявил, что введённые Японией ограничения на поставки в РК высокотехнологичных сырьевых материалов - это «игра без победителей», от которой ни одна из сторон не будет в выигрыше. Действия Токио неправомерны, однако ситуацию необходимо решать дипломатическими методами. Сеул сделал свой жест. Теперь ответный ход за Токио. Между тем, постепенно создаётся обстановка для налаживания конструктивного диалога между двумя странами.
2019-08-12
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-08-14
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-08-15