Мун Чжэ Ин выступил с речью по случаю 74-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального ига

Президент РК Мун Чжэ Ин выступил с посланием к корейскому народу по случаю празднования Дня освобождения Кореи от японского колониального ига. В своём выступлении глава государства затронул тему недавнего торгового конфликта с Японией. Он подчеркнул решительность ответных мер на действия Токио и в то же время важность решения сложившейся проблемы посредством конструктивного диалога. Содержание выступления южнокорейского президента очень важно, именно по нему можно судить о дальнейшей политике в отношении Токио. Акцент на жёсткую критику в адрес Японии свидетельствовал бы об обострении и затягивании конфликта. Мун Чжэ Ин выступил с критикой японского правительства, однако его речь не носила антияпонский характер, была сдержанной и логичной. В выступлении президента не упоминались исторические споры между Кореей и Японией, в частности, проблема сексуального рабства в японской армии в годы Второй мировой войны.





Южнокорейский лидер сделал акцент на стремлении к диалогу и сотрудничеству. В ходе выступления Мун Чжэ Ин заявил, что анализ истории – это путь к светлому будущему, тем самым подчеркнув важность будущего сотрудничества двух стран. По его словам, Корея протянет руку Японии, если та стремится к налаживанию двусторонних отношений. Особое внимание привлекло упоминание о летних Олимпийских играх в Токио в следующем году. В последнее время были некоторые беспокойства о возможном бойкоте Кореей Олимпийских игр в Японии. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что столь важное событие мирового масштаба повысит шанс восстановить дружественные отношения с Японией. Также президент предостерёг от эмоционального реагирования на политику Токио и призвал к сохранению дружественных отношений между двумя народами.





Мун Чжэ Ин представил видение о создании страны, устои которой никто не сможет пошатнуть. Как заявил президент, в сложившейся ситуации РК может стать экономически более развитой страной и превзойти в этом плане Японию. Мун Чжэ Ин подчеркнул ответственность в вопросах объединения двух Корей, достижения мира на Корейском полуострове и в то же время высокую обороноспособность страны в условиях, когда Север проводит ракетные запуски. В прошлый четверг, выступая на заседании Национального консультативного совета по вопросам экономики, Мун Чжэ Ин заявил, что введённые Японией ограничения на поставки в РК высокотехнологичных сырьевых материалов - это «игра без победителей», от которой ни одна из сторон не будет в выигрыше. Действия Токио неправомерны, однако ситуацию необходимо решать дипломатическими методами. Сеул сделал свой жест. Теперь ответный ход за Токио. Между тем, постепенно создаётся обстановка для налаживания конструктивного диалога между двумя странами.



