Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Слушать

Банковская система в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2019-10-03

На пути к воссоединению

© KBS

Банковская система в КНДР не рассчитана на работу с частными лицами. Её главное предназначение – контролирование экономики, финансирование предприятий и управление фондами, находящимися в ведении северокорейского руководства, поэтому нет ничего удивительного в том, что жители Севера не стремятся хранить свои сбережения в банках. С середины 90-х годов задачи, которые перестал решать центральный банк, взяло на себя частное финансовое предпринимательство. Мы поговорим о банковской системе в КНДР вместе с сотрудником сеульского онлайн-издания Daily NK госпожой Кан Ми Чжин, бывшей гражданкой Севера.

Список

Рекомендуем