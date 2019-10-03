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Банковская система в КНДР не рассчитана на работу с частными лицами. Её главное предназначение – контролирование экономики, финансирование предприятий и управление фондами, находящимися в ведении северокорейского руководства, поэтому нет ничего удивительного в том, что жители Севера не стремятся хранить свои сбережения в банках. С середины 90-х годов задачи, которые перестал решать центральный банк, взяло на себя частное финансовое предпринимательство. Мы поговорим о банковской системе в КНДР вместе с сотрудником сеульского онлайн-издания Daily NK госпожой Кан Ми Чжин, бывшей гражданкой Севера.