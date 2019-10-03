Возвращение группы AKMU с новым альбомом.

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27 сентября группа AKMU представила третий по счёту альбом «Морской путь» (항해). Первая песня этого альбома «Как я могу любить расставания, я люблю тебя» (어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지) заняла первое место в основных музыкальных чартах. Всего лишь за три часа после представления нового альбома песня заняла лидирующую позицию, тем самым гениальные брат и сестра группы AKMU в очередной раз доказали свой талант. Между тем, несмотря на свою популярность и статус «мировых звезд», девушки из группы Twice не перестают переобразоваться, придумывая новый имидж и стиль выступлений к новым песням. 23 сентября в свет вышел мини-альбом группы «Feel Special». Участницы группы признались, что хотят показать своим фанатам, как они продвигаются и развиваются в своей деятельности. А вот рэпер ZICO в честь восьмилетия с момента своего дебюта, а также основания собственного лейбла KOZ Entertainment выпустил новый альбом «THINKING». Подробности обо всём этом мы расскажем вам в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».