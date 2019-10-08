РК на 13-м месте в рейтинге глобальной конкурентоспособности WEF

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В нынешнем году Республика Корея заняла 13-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум, учитывая показатели 141 страны. Это на две позиции лучше, чем год назад, и на четыре позиции лучше, чем два года назад. Среди 17-ти стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Республика Корея стала пятой, а среди 36-ти членов ОЭСР - десятой. В общем рейтинге лидером стал Сингапур. На втором месте США, на третьем Гонконг. Далее в списке расположились Нидерланды, Швейцария, Япония, Германия, Швеция, Великобритания, Дания.

По уровню распространения информационно-коммуникационных технологий и макроэкономической стабильности Республика Корея стала лидером. Особо высокие позиции заняты в таких категориях как инновационный потенциал и здравоохранение. Хорошие показатели также отмечены при оценке масштабов рынка, финансовой системы, технологий. Тем не менее, в двух из 12-ти категорий рейтинг существенно снизился. По эффективности рынка труда страна опустилась на три ступени до 51-го места. Этот показатель из года в год демонстрирует неустойчивую позицию. В подкатегории оценки отношений между работодателями и профсоюзами Республика Корея заняла последнее место из 130-ти стран. Ниже сотого места страна находится также в таких подкатегориях как стоимость затрат на увольнение, порядок найма и увольнения, лёгкость найма иностранных сотрудников. Падение рейтинга отмечено также по уровню бизнес-активности, стоимости затрат на открытие нового дела, периоду подготовки к открытию нового дела, уровню восстановления после банкротства, правовой системе в отношении банкротства.

Составители рейтинга отметили, что Республика Корея является мировым лидером в сфере информационно-коммуникационных технологий, обладая высочайшим уровнем макроэкономической стабильности и инноваций. Однако отмечается необходимость повышения внутренней конкуренции и исправления ситуации на рынке труда.