КНДР провела очередной запуск снарядов

Очередной запуск в КНДР снарядов ближнего радиуса действия - это провокация, за которой стоят военные и политические цели. В первом случае речь идёт о разработке оружия массового уничтожения, а во втором -о стремлении оказать давление на США. В этом году Север трижды проводил испытания реактивных систем залпового огня (РСЗО), 24 августа, 10 сентября и 31 октября. Предполагается, что испытанная РСЗО имеет калибр 600 мм. Система размещена на мобильной платформе и оснащена четырьмя ракетами. Эксперты считают, что данный комплекс фактически предназначен для запуска баллистических ракет малой дальности. В настоящий момент на вооружении северокорейской армии находятся РСЗО калибра 122, 240, 300 мм.





В этом году в ракетных запусках чётко прослеживается их военная направленность. С мая по август КНДР запустила новые виды ракет средней дальности "KN23" класса ''Искандер'', крупнокалиберную РСЗО, новую тактическую ракету ''земля-земля'' и сверхкрупную пусковую установку. Их разработка пока не завершена, но их возможности подтверждены. Можно сказать, что всё это оружие направлено на РК. Военные эксперты считают, что Север может нанести сосредоточенный удар по Сеулу этими видами вооружения, а также своей обычной дальней артиллерией. В этом случае ущерб будет нанесён 1/3 столицы. Но южнокорейские военные подчёркивают, что способны отбить такой удар.





Политическая цель северокорейских испытаний ракет состоит в устрашении РК и оказании давления на США. Установление Севером военного превосходства над РК является угрозой для американского военного контингента. Кроме того, СК сознательно не считается с Сеулом, делая упор на прямом контакте с США. Тут действует логика о том, что если с Вашингтоном удастся договориться, то Пхеньян получит от Сеула всё, что нужно. Ранее Ким Чон Ын направил соболезнования Мун Чжэ Ину по поводу кончины его матери, что привлекло большое внимание. Многие считали это признаком возможного улучшения межкорейских отношений. Но эти надежды рухнули после очередного запуска. То есть, выражение соболезнований - это не более чем соблюдение минимального этикета.



