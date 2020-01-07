Потребительские тренды в Республике Корея в 2020 году

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В прошлом году в Республике Корея в тренде было понятие New-tro, что означает обновление старого. К примеру, это коснулось моды, в которой стиль 90-х годов нашёл новое дыхание среди молодёжи. Появление такого движения предвидели эксперты Центра потребительских трендов Сеульского государственного университета, который представил прогноз и на этот год. Подробнее об этом мы поговорим с научной сотрудницей центра госпожой Чон Ми Ён.





Мы определили ключевое слова года - MIGHTY MICE или «могучие мыши», исходя из того, что речь идёт о Годе Мыши. На самом деле есть американский мультфильм «Могучий мышонок». Его показывали в 40-50-х годах в США. В нашей стране он был показан в начале 80-х годов. Фильм рассказывает о мыши, воплощённой в образе героя, борющегося со злом. В этом словосочетании 10 букв, которые означают конкретный тренд на рынке. Могучие мыши - это мы, каждый из нас, борющийся с трудностями.





Ежегодно центр потребительских трендов определяет ключевое слово нового года, объединяя 10 английских букв, каждая из которых означает определённый тренд, в том числе и животное, символизирующее год по лунному календарю. На этот раз за основу взят анимационный фильм Mighty Mouse. Создатели ключевого слова хотели вложить смысл о приходе маленьких героев, преодолевающих трудности и кризисы. 10 букв означают такие понятия как Multi-persona, Last Fit Economy, Fair Player и другие. Наибольшее внимание привлекает Multi-persona.





Слово persona само по себе непростое. Это внешнее проявление личности, демонстрируемое для других. С греческого оно переводится как маска, личина. Современные люди, в особенности потребители, имеют множество таких личин. К примеру, сегодня работающие люди идут на работу, вставив в уши наушники. Так вот я в наушниках и без них - это разные персоны. Когда человек в наушниках, он ещё не сотрудник какой-либо компании, но сняв их, человек становится рядовым сотрудником. Ещё один пример - матери, которые воспитывают маленьких детей. С одной стороны их переполняет забота и любовь к ребёнку, а с другой - на встрече с друзьями они перевоплощаются в весёлого человека, не уступающего двадцатилетней молодёжи. То есть, Multi-persona - это люди, имеющие множество личин в зависимости от ситуации.





Прежде потребители довольно чётко делились на тех, кто предпочитает дешевые товары и тех, кто покупает только продукцию премиум-класса. Но сегодня всё перемешалось. Теперь потребительский тренд характеризуется не полярностью, а многосторонностью. То есть рынок переходит от стадии массовости к индивидуализации потребителя. Одновременно появляется новый тренд под названием «пхёллимиум».





«Пхёллимиум» - это соединение корейского слова «пхёллихам», что означает удобство, комфорт, и английского Premium. Раньше под премиум-товаром подразумевалось что-либо дорогое, иностранное, с большой историей и то, что используют очень богатые люди. Теперь же речь идёт о дорогих, но хорошо продаваемых товарах, которые востребованы, делая жизнь человека более комфортной, экономя время и усилия потребителя. Это и есть Пхёллимиум. В качестве примера приведём бытовую технику, которая пользуется большим спросом среди домохозяек. Это посудомоечная машина, сушилка для белья, робот-пылесос. Такие вещи экономят силы и время человека. Поэтому, несмотря на дороговизну, люди покупают их.





В прошлом главным ресурсом рынка были деньги, на которые приобретался товар. Сегодня акцент в обществе делается на экономии времени и труда. Предметы быта, соответствующие этим требованиям, пользуются спросом, несмотря на цену. Меняющийся образ потребителя порождает новый тренд Last Fit Economy.





Отечественные компании, стремясь придать продукции исключительность, думают о качестве товара, предоставлении особых услуг или выборе особого маркетинга. То есть, все усилия сосредоточены на первой стадии подготовки продаж. Но в последнее время на первый план выходит последняя стадия. К примеру, сегодня очень популярна доставка товара, заказанного ночью или рано утром. Это наиболее представительный случай Last Fit Economy. Первая стадия - это осуществление потребителем заказа нужного товара. Вторая стадия -это оплата. Последняя стадия - доставка. Время доставки существенно сократили, что вызвало шквал положительных отзывов, заставив потребителя открыть кошелёк.





До сих пор компании были сосредоточены на моменте принятия решения потребителем. Но теперь акцент смещается в сторону завершающего опыта человека при покупке товара или услуг. Примером служит популярная услуга быстрой и удобной доставки товара на рассвете. Между тем, в этом году компаниям следует изменить целевую аудиторию.





Обычно компании озадачены проблемой определения целевой аудитории для своего бизнеса. В этом году нужно ориентироваться на представителей возрастной категории от 50 до 69 лет. Это поколение знакомо с компьютерами и смартфонами. Они имеют разнообразный опыт, в том числе в сфере культуры. Есть те, кто считает, что представители этой возрастной группы имеют более низкую покупательскую способность. Но это не совсем так: они могут купить всё что угодно. Напротив, именно молодое поколение часто долго колеблется в вопросе покупки чего-либо. Люди в возрасте имеют большой опыт потребительской жизни. Потому они более уверены. Кроме того, такие люди имеют и время и деньги.





Тщательный анализ изменений структуры рынка позволит преодолеть нынешние трудности.