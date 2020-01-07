Президент РК обозначил ключевые направления государственной политики на 2020 год

7 января президент РК Мун Чжэ Ин выступил с новогодней речью, в которой обозначил главные направления государственной политики на 2020 год. Ключевыми тезисами его речи стали ''чёткие перемены'' и ''совместное процветание''. Глава государства отметил важность развития межкорейских отношений, необходимость решения проблем на рынке труда, стремление к установлению справедливости во всех сферах жизни общества. Он выразил надежду на создание условий для ответного визита в РК председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. В Пхеньянской декларации, принятой в сентябре 2018 года, лидеры Юга и Севера отметили стремление организовать в ближайшее время ответный визит Ким Чон Ына в РК. Мун Чжэ Ин заявлял, что это событие может произойти до конца прошлого года. Но различные факторы помешали осуществить эту задумку. В новогодней речи президента внимание привлекает то, что он выразил желание работать над улучшением межкорейских отношений, независимо от состояния диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. То есть, Мун Чжэ Ин отметил необходимость развития сотрудничества между Югом и Севером, что, возможно, внесёт вклад в налаживание контактов между Вашингтоном и Пхеньяном.





Мун Чжэ Ин озвучил целый ряд конкретных предложений по активизации обменов. В первую очередь он предложил совместными усилиями создать в демилитаризованной зоне международный пояс мира и внести это место в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Глава государства также предложил найти пути реализации проекта соединения Юга и Севера автодорогами и железнодорожными путями. Он выразил надежду на участие Севера в международных спортивных мероприятиях, проводимых в РК, к примеру в Восточноазиатском чемпионате по тяжёлой атлетике, в мировом первенстве по настольному теннису. Кроме того, Мун Чжэ Ин заявил о необходимости продолжения обсуждения совместного выхода на открытии Олимпиады в Токио и переговоров о создании единой олимпийской сборной. Было предложено продолжить работу по возобновлению деятельности Кэсонского индустриального и Кымгансанского туристического комплексов.





В своей речи президент затронул и отношения с другими странами. Так, говоря о связах Сеула и Вашингтона, он заявил, что повысит их уровень и будет развивать двустороннее сотрудничество в процессе налаживания мира на Корейском полуострове. По вопросу отношений с Японией он потребовал от Токио отменить меры ограничения экспорта в РК стратегического производственного сырья. Мун Чжэ Ин заявил, что в этом случае двусторонние отношения будут развиваться ещё более быстрыми темпами. В сфере экономики президент заявил о стремлении создать общество, где уважают труд, поддерживать частных и мелких предпринимателей. Президент подчеркнул, что активизирует экономику путём усиления инноваций. Помимо этого, он намерен создать условия увеличения экспорта и инвестиций в производственные мощности, обеспечив тем самым высокий экономический рост. Среди главных задач глава государства назвал необходимость закрепления 52-часовой рабочей недели, оптимизации системы определения минимального размера оплаты труда, а также реформирования различных ограничений экономической структуры. Мун Чжэ Ин также заявил о том, что продолжит работу над реформированием органов власти в рамках создания справедливого общества.







