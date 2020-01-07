Ким Хи Чхоль и Момо признались, что встречаются

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# Новости шоу-бизнеса l 2020-01-08
Участник группы Super Junior Ким Хи Чхоль официально признал, что встречается с участницей группы Twice Момо. 2 января, агенство Lable SJ, которое продюсирует Ким Хи Чхоля, и агенство Момо JYP подтвердили, что два артиста начали серьёзно встречаться. Ким Хи Чхоль, который дебютировал в 2005 году, впервые за последние 15 лет сообщил о своих любовных отношениях, а Момо стала второй участницей группы TWICE после Чихё, которая сообщила о своих отношениях.
Между тем, певец Ян Чжун Иль открывает новую страницу в своей творческой деятельности. Благодаря популярности ретро, многие узнали об этом певце. После 20-летнего перерыва публика оценила его талант, но, как говорится, «лучше поздно, чем никогда». Певец активно снимается в рекламных клипах и музыкальных передачах, а также планирует записать новый альбом и написать книгу.
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