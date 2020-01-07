Я дома (집 이야기 / I Am Home, 2019)

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2020-01-07
#Новости шоу-бизнеса l 2020-01-06
Режиссер: Пак Чжэ Бом
Жанр: драма
В ролях: Ли Ю Ён, Кан Син Иль
Премьера: 28 ноября 2019 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.
Молодая журналист-редактор Ын Со проживает в Сеуле. Контракт на съёмную квартиру вот-вот закончится, однако девушка не может найти другое жильё, которое соответствовало бы её критериям. В итоге она решает ненадолго переехать в дом к отцу в город Инчхон. Ёе отец Чин Чхоль живёт один и занимается ремонтом дверных замков. Проживание под одной крышей отца и дочери за долгое время станет важным моментом в их отношениях.
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-01-07
2020-01-07
2020-01-06
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