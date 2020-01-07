Я дома (집 이야기 / I Am Home, 2019)





Режиссер: Пак Чжэ Бом

Жанр: драма

В ролях: Ли Ю Ён, Кан Син Иль

Премьера: 28 ноября 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





Молодая журналист-редактор Ын Со проживает в Сеуле. Контракт на съёмную квартиру вот-вот закончится, однако девушка не может найти другое жильё, которое соответствовало бы её критериям. В итоге она решает ненадолго переехать в дом к отцу в город Инчхон. Ёе отец Чин Чхоль живёт один и занимается ремонтом дверных замков. Проживание под одной крышей отца и дочери за долгое время станет важным моментом в их отношениях.