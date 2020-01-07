В РК меняются правила работы с личными данными

На состоявшемся 9 января пленарном заседании Национального собрания одобрены 198 законопроектов. Среди них наибольшее внимание привлекают проекты поправок в три закона о данных – закон о личной информации, закон о кредитных данных, закон об информационно-коммуникационных сетях. Их суть сводится к расширению возможностей по сбору и применению информации об отдельных гражданах и компаниях. Цель этих мер состоит в активизации сферы больших данных. В министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий приветствовали вступление поправок в силу. Появились более чёткие критерии определения рамок личных данных и правила работы с ними. Введено понятие псевдонимных данных и увеличена ответственность сторон, работающих с личными данными других людей. Теперь личные и другие данные, не указывающие на личность их обладателя, могут использоваться в целях исследований и сбора статистики при соблюдении необходимого уровня безопасности.





Принятые поправки открывают двери для новых возможностей. В министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий отметили, что это позволит избежать неразберихи в случае каких-либо операций с применением личных данных. Кроме того, введение понятия псевдонимных данных даёт возможность объединения разных баз данных. Это расширяет возможности в сфере разработки новых технологий, товаров и услуг, исследования рынков и т.д. Разрешение на совмещение данных разных компаний и учреждений создаёт условия для разработки инновационных услуг. К примеру, совмещение информации о автостраховке и данных о водительских привычках человека позволяет разработать более гибкие страховые пакеты.





Наряду с расширением возможностей по применению личных данных, усиливается ответственность за их безопасность. Запрещено на основе псевдонимных данных определять реальную личность, которой они касаются. Нарушителю грозят штраф и уголовное преследование. Комитет по защите личной информации будет курировать функции защиты личных данных, которые до сих пор были распределены между различными ведомствами. В связи с вышеуказанными поправками министерство науки и информационно-коммуникационных технологий будет способствовать большей открытости и применению баз данных, их соединению, к развитию отрасли больших данных. Так, продвигается соединение десяти крупных платформ больших данных, созданных в прошлом году. Будут разработаны стандартные контракты и руководства с целью активизации рынка данных.



