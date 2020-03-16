Певица Чхон Ха покоряет Америку

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Южнокорейская певица Ким Чхан Ми, более известная под творческим псевдонимом Чхон Ха (청하), подписала контракт с крупнейшим медийным агентством США ICM Partners. В планах артистки покорить американский музыкальный рынок. По словам вице-президента ICM Partners Джона Плитера (John Pleeter), Чхон Ха является одной из топовых женских исполнительниц в Корее, её талант, хорошее знание английского языка и американской культуры открывают большие возможности в мире поп-музыки и Голливуда. Напомним, Чхон Ха в прошлом году приняла участие в музыкальном фестивале, организованном партнёрской компанией ICM Partners - KAMP Global, - благодаря чему попала в поле зрения данного агентства. ICM Partners представляет собой крупнейшие медийное агентство с главным офисом в Лос-Анджелесе. Оно сотрудничает с такими звёздами мировой величины как Бейонсе, Ники Минаж, Халид, Сэмюэл Джексон и Меган Фокс.